Теперь в школах и торговых центрах ищут взрывчатку. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Москве заминировали школы и ТЦ

По данным росСМИ, в экстренные службы Москвы поступили анонимные звонки с угрозой взрыва в школах и торговых центрах. В то же время отмечается, что эвакуация людей не проводится. В настоящее время оперативные службы проводят выборочную проверку объектов.

Отметим, что 17 августа все ТЦ в Москве уже получали уведомления о минировании.

Заминирование школ и колледжей в Киеве