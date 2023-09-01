Соответствующее сообщение поступило в полицию утром 1 сентября. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации.
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Что известно о заминировании школ
По данным КГВА, полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Правоохранители отрабатывают своими силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости.
Что касается эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией,
– отметили в администрации.
Также призвали сохранять спокойствие и отслеживать обновление информации.
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Во Львове "заминировали" университеты
- Отметим, что во Львове 29 марта "заминировали" высшие учебные заведения. Соответствующее сообщение от анонима поступило около 13:50.
- Во Львовском государственном университете физической культуры на улице Костюшко и в ЛНУ имени Ивана Франко работали полицейские и взрывотехники.
- Преподавателей и студентов эвакуировали из зданий.