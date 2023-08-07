Информация о заминировании поступила от анонима около 12:00. Об этом сообщила представитель Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.
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Правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающих территорий
Сообщается, что на место происшествия приехали специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники полиции Львовщины и патрульные полицейские.
Из здания Ратуши эвакуировали работников и посетителей. Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающих территорий на наличие взрывоопасных устройств.
Также правоохранители устанавливают личность, которая предоставила сообщение о заминировании. Также в сети опубликовали с места происшествия.
Во Львове сообщили о заминировании Ратуши: смотрите видео
Отметим, что в начале 2023 года во Львове два дня подряд сообщали о заминировании Ратуши. Во время обследования помещения ратуши специалисты не обнаружили взрывоопасные предметы.
Сообщение о минировании дважды подряд оказалось фейковым.
Также во Львове 29 марта "заминировали" вузы. Сообщалось о фейковых заминированиях во Львовском государственном университете физической культуры на улице Костюшко и во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.
В Киеве сообщили о минировании больницы
- 17 июля в Киеве поступило сообщение о заминировании больницы скорой медицинской помощи. Там эвакуировали около 450 человек, которые были на территории медучреждения.
- Сообщения о минировании больницы, поступивших в Киеве, оказались фейковыми.
- Отметим, что в конце марта в Киеве СБУ разоблачила группу подростков, которые сообщали о "заминировании" в столице и других городах Украины.
- Правоохранители выяснили, что подростками дистанционно управляла российская ФСБ. Больше всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры.
- Только в октябре 2022 года они одновременно сообщили о фейковом минировании 14 местных судов.