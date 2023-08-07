Інформація про замінування надійшла від аноніма близько 12:00. Про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.
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Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглих територій
Повідомляється, що на місце події приїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники поліції Львівщини та патрульні поліцейські.
З будівлі Ратуші евакуювали працівників та відвідувачів. Зараз правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних пристроїв.
Також правоохоронці встановлюють особу, яка надала повідомлення про замінування. Також у мережі опублікували з місця події.
У Львові повідомили про замінування Ратуші: дивіться відео
Зазначимо, що на початку 2023 року у Львові два дні поспіль повідомляли про замінування Ратуші. Під час обстеження приміщення ратуші фахівці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.
Повідомлення про мінування двічі поспіль виявилось фейковим.
Також у Львові 29 березня "замінували" виші. Повідомлялося про фейкові замінування у Львівському державному університеті фізичної культури, що на вулиці Костюшка, та у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
У Києві повідомили про мінування лікарні
- 17 липня у Києві надійшло повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги. Там евакуювали майже 450 осіб, які були на території медзакладу.
- Повідомлення про мінування лікарні, які надійшли у Києві, виявилися фейковими.
- Зазначимо, що наприкінці березня у Києві СБУ викрила групу підлітків, які повідомляли про "замінування" у столиці й інших містах України.
- Правоохоронці з'ясували, що підлітками дистанційно керувала російська ФСБ. Найбільше підлітки "мінували" будівлі органів державної влади, а також об'єкти соціальної інфраструктури.
- Тільки у жовтні 2022 року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.