Інформація про замінування надійшла від аноніма близько 12:00. Про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

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Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглих територій

Повідомляється, що на місце події приїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники поліції Львівщини та патрульні поліцейські.

З будівлі Ратуші евакуювали працівників та відвідувачів. Зараз правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних пристроїв.

Також правоохоронці встановлюють особу, яка надала повідомлення про замінування. Також у мережі опублікували з місця події.

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Зазначимо, що на початку 2023 року у Львові два дні поспіль повідомляли про замінування Ратуші. Під час обстеження приміщення ратуші фахівці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Повідомлення про мінування двічі поспіль виявилось фейковим.

Також у Львові 29 березня "замінували" виші. Повідомлялося про фейкові замінування у Львівському державному університеті фізичної культури, що на вулиці Костюшка, та у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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