Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла, що відомо про "мінування" львівської ратуші.

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Поліція відреагувала на "мінування" ратуші у Львові

За словами речниці Нацполіції Львівщини, повідомлення про мінування ратуші надійшло від невідомої особи орієнтовно о 10 годині 3 січня. З міської ради евакуювали працівників та відвідувачів.

За даними поліції:

на місце події приїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники поліції Львівщини та патрульні;

спеціалісти обстежують приміщення та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних пристроїв;

поліція встановлює особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

Які дані відомі про мінування на Рівненщині

Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що фейкові мінування продовжуються. За його даними 3 січня аноніми повідомили, що нібито заміновані:

органи влади, включно з приміщенням ОВА;

школи;

торгові центри.

На місці уже працюють вибухотехніки та кінологи Головного управління Нацполіції області разом із ДСНС та СБУ,

– пояснив Віталій Коваль.

Він запевнив, що влада евакуйовує людей та перевіряє будівлі. Посадовець пояснив, що такими вчинками ворог нагнітає паніку, проте запевнив, що Україна вистоїть та переможе.

У коментарі Суспільному речниця Нацполіції Рівненщини заявила, що здебільшого мовиться про фейкові мінування у Рівному, проте перевіряють і один із закладів міста Дубно. За словами речниці Марії Юстицької, анонімні замінування фіксують і в інших областях, проте не вказала, в яких саме.

"Мінували" приміщення ще у двох областях

Згодом Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки написав, що надійшло повідомлення про мінування в Кривому Розі. За попередніми даними:

там правоохоронці та вибухотехніки вже перевіряють гіпермаркет Metro на предмет замінування;

звідти евакуювали людей.

Речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб розповів Суспільному, що повідомлення про мінування навчальних закладів Полтави надійшло вранці 3 січня на електронну пошту поліції. Станом на 11:36 3 січня правоохоронці:

евакуювали працівників;

працюють на місці разом з вибухотехніками.

На щастя, у дітей канікули, тож їх у школах не було.

Що цьому передувало