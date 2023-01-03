Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла, що відомо про "мінування" львівської ратуші.
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Поліція відреагувала на "мінування" ратуші у Львові
За словами речниці Нацполіції Львівщини, повідомлення про мінування ратуші надійшло від невідомої особи орієнтовно о 10 годині 3 січня. З міської ради евакуювали працівників та відвідувачів.
За даними поліції:
- на місце події приїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники поліції Львівщини та патрульні;
- спеціалісти обстежують приміщення та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних пристроїв;
- поліція встановлює особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.
Які дані відомі про мінування на Рівненщині
Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що фейкові мінування продовжуються. За його даними 3 січня аноніми повідомили, що нібито заміновані:
- органи влади, включно з приміщенням ОВА;
- школи;
- торгові центри.
На місці уже працюють вибухотехніки та кінологи Головного управління Нацполіції області разом із ДСНС та СБУ,
– пояснив Віталій Коваль.
Він запевнив, що влада евакуйовує людей та перевіряє будівлі. Посадовець пояснив, що такими вчинками ворог нагнітає паніку, проте запевнив, що Україна вистоїть та переможе.
У коментарі Суспільному речниця Нацполіції Рівненщини заявила, що здебільшого мовиться про фейкові мінування у Рівному, проте перевіряють і один із закладів міста Дубно. За словами речниці Марії Юстицької, анонімні замінування фіксують і в інших областях, проте не вказала, в яких саме.
"Мінували" приміщення ще у двох областях
Згодом Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки написав, що надійшло повідомлення про мінування в Кривому Розі. За попередніми даними:
- там правоохоронці та вибухотехніки вже перевіряють гіпермаркет Metro на предмет замінування;
- звідти евакуювали людей.
Речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб розповів Суспільному, що повідомлення про мінування навчальних закладів Полтави надійшло вранці 3 січня на електронну пошту поліції. Станом на 11:36 3 січня правоохоронці:
- евакуювали працівників;
- працюють на місці разом з вибухотехніками.
На щастя, у дітей канікули, тож їх у школах не було.
Що цьому передувало
- 2 січня поліція отримала повідомлення нібито про мінування ратуші. Людей з приміщення евакуювали. Згодом повідомлення виявилось неправдивим.
- Перед цим у Львові "замінували" торгово-розважальні центри та Привокзальний ринок в Залізничному районі. Людей попросили покинути територію ринку, її перевірили спецслужби.
- Варто зазначити, що це були перші фейкові повідомлення про квазімінування у Львові у 2023 році.