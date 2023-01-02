Близько 10:40 до правоохоронців Львова надійшло повідомлення про замінування. Це вперше у поточному 2023 році.

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Спершу "замінували" усі ТРЦ міста

Як зазначають, спочатку повідомили про замінування торгово-розважальних центрів та Привокзального ринку у Залізничному районі. Покупців попросили покинути територію ринку.

Повідомлення опрацьовують відповідні спецслужби.

З ратуші евакуйовують людей

Згодом, близько 13:30 надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської ратуші.

Очільник міста повідомив, що наразі проводиться евакуація людей з будівлі.

Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки 29 грудня по Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили. Є два попадання в електропідстанцію.

Росія знову обстріляла Україну "Шахідами": що відомо

  • Вночі 2 січня окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва.
  • В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені.
  • Зокрема, у небі над Києвом цієї ночі вдалося збити 20 повітряних цілей. На жаль, деякі з "Шахідів" таки змогли завдати шкоди мешканцям столиці.
  • Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.
  • Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната заявив, що росіяни використовують "Шахіди", аби виснажити нашу ППО. "Минулий раз не відрізнявся тим, що і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави", – сказав він.