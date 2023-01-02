Близько 10:40 до правоохоронців Львова надійшло повідомлення про замінування. Це вперше у поточному 2023 році.

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Спершу "замінували" усі ТРЦ міста

Як зазначають, спочатку повідомили про замінування торгово-розважальних центрів та Привокзального ринку у Залізничному районі. Покупців попросили покинути територію ринку.

Повідомлення опрацьовують відповідні спецслужби.

З ратуші евакуйовують людей

Згодом, близько 13:30 надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської ратуші.

Очільник міста повідомив, що наразі проводиться евакуація людей з будівлі.

Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки 29 грудня по Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили. Є два попадання в електропідстанцію.

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