Около 10:40 правоохранителям Львова поступило сообщение о заминировании. Это впервые в текущем 2023 году.

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Сначала "заминировали" все ТРЦ города

Как отмечают, сначала сообщили о заминировании торгово-развлекательных центров и Привокзального рынка в Железнодорожном районе. Покупателей попросили покинуть территорию рынка.

Сообщения прорабатывают соответствующие спецслужбы.

Из ратуши эвакуируют людей

Впоследствии около 13:30 поступило сообщение о заминировании здания львовской ратуши.

Глава города сообщил, что сейчас проводится эвакуация людей из здания.

Напомним, что во время массированной ракетной атаки 29 декабря по Львовской области враг выпустил 6 ракет, из них 4 силы ПВО сбили. Есть два попадания в электроподстанцию.

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