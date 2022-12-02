Об этом информирует 24 канал. Теперь вероятное заминирование проверяют правоохранители.
Кстати В двух областных центрах Украины "заминировали" все школы
В Виннице и Тернополе сообщили о "заминировании"
2 декабря поступила информация о заминировании Центрального автовокзала в Виннице. Представитель областной Нацполиции Зарина Маевская сообщила, что сейчас на месте работают специалисты.
Сообщения о вероятном заминировании проверяют. Если оно подтвердится, то мы предоставим официальную информацию,
– заявила она.
Городской голова Тернополя Сергей Надал также сообщил, что поступила информация о вероятном заминировании зданий автовокзала на улице Торговица, пригородного автовокзала на улице Белогорская и ТРЦ "Подоляны" на Текстильной.
"Прошу вас не подходить к зданиям и быть осторожными!" – подчеркнул мэр.
"Минирования" в Украине: последние новости
- 20 ноября СМИ сообщали, что в торговые центры Львова, Винницы, Ровно и Житомира выезжали соответствующие службы для проверки наличия в зданиях взрывчатки.
- 11 ноября одно из учебных заведений Львова снова получило сообщение о "заминировании".
- 8 ноября во Львове "заминировали" учебные заведения.
- А в конце сентября тревожное сообщение о "заминировании" получила и школа на Осокорках в Киеве.
Достойно внимания – Оккупанты дистанционно заминировали города на Харьковщине: смотрите видео