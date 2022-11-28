Так, 28 ноября школы "заминировали" во Львове и Чернигове. Сообщения получили правоохранители. Подробнее рассказывает 24 канал.
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Во Львове "заминировали" школы
Около 14:30 во Львове поступило сообщение о заминировании учебных заведений, информирует "Варта 1".
В частности, эвакуировали детей из школы №65 и Львовской академической гимназии.
Правоохранители проверяли информацию о "заминировании".
В Чернигове тоже получили сообщение о "минировании"
Впоследствии информацию о "минировании" всех школ получили и в Чернигове.
Полиция области принялась проверять сообщения. Об этом Общественному рассказала спикер Нацполиции в области Наталья Слабеняк.
По ее словам, учеников и работников учебных заведений эвакуировали. На месте работают профильные службы.
Детали обещают сообщить впоследствии.
Как во Львове в ноябре "минировали" учебные заведения
- 8 ноября школы Львова получили сообщение о "заминировании".
- Сообщение поступило в 10:15. Проверять информацию взялись правоохранители.
- На месте работали все соответствующие спецслужбы по безопасности детей.
- Как известно, "минировали", по меньшей мере, три лицея и три школы во Львове, а также школу в Винниках.
- 9 ноября школы и садики города Льва снова получили тревожное сообщение.
- Аноним известил об очередном "заминировании" учебных заведений.
- Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяли места, где, вероятно, могли быть взрывные устройства.
- Учащихся и учителей эвакуировали из учебных заведений.
- Около 10:00 10 ноября аноним снова направил на почту полиции электронное письмо. В нем сообщил, что в нескольких школах Львова заложена взрывчатка.
- Как установили правоохранители после проверки, сообщения оказались фейковыми.
- Также 11 ноября аноним сообщил о "минировании" НУ "Львовская политехника". На местах работали правоохранители. Об этом сообщила представитель ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
- На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, кинологи. Они обследовали помещения университета и близлежащие территории. Студентов, преподавателей и работников вузов эвакуировали.