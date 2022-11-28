Так, 28 листопада школи "замінували" у Львові та Чернігові. Повідомлення отримали правоохоронці. Детальніше розповідає 24 канал.
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У Львові "замінували" школи
Близько 14:30 години у Львові надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів, інформує "Варта 1".
Зокрема, евакуйовували дітей зі школи №65 та Львівської академічної гімназії.
Правоохоронці перевіряли інформацію про "замінування".
У Чернігові також отримали повідомлення про "мінування"
Згодом інформацію про "мінування" усіх шкіл отримали і в Чернігові.
Поліція області взялася перевіряти повідомлення. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк.
За її словами учнів і працівників навчальних закладів евакуювали. На місці працюють профільні служби.
Деталі обіцяють повідомити згодом.