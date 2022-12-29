Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів про ситуацію в регіоні. Він повідомив, скільки Силам ППО вдалося знищити ракет в регіоні.

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Скільки ракет вдалося збити над Львівщиною

За його інформацією, Сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівщиною. Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. Інформації про потерпілих станом на 12:29 немає.

Він зазначив, що на Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури.

Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі, заявив Козицький.

Дякуємо за роботу нашим надійним оборонцям – силам ППО та усім ЗСУ. Ворогу не вдасться досягнути бажаного. Тримаємо стрій

– додав він.

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