В яких містах виникли проблеми зі світлом – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Важливо Над усією Україною – 120 ракет, – у Зеленського відреагували на масовану атаку Росії

90% Львова – без світла

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що наразі 90% міста – без світла. Влада очікує на додаткову інформацію від енергетиків.

Трамваї та тролейбуси у Львові також не курсують. До того ж можуть бути перебої з водопостачанням.

Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури,

– зазначив Садовий.

Що зі світлом у Кривому Розі

Олександр Вілкул заявив, що є велика можливість ракетного удару. Через це енергетики превентивно вимкнули електроенергію. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори. Туди, де не вистачатиме тиску води, вже спрямовані водовози.

Адреси:

Всебратське-2, магазин "Делві"

В/м №35, будинок 6а (Пошта)

Вулиця Алмазна, магазин АТБ

Площа Визволення, "Сільпо"

Змичка, ринок

На Дніпропетровщині ввели екстрені відключення світла

Також на Дніпропетровщині застосовуються екстрені відключення світла. Їх введено через загрозу ракетних ударів, аби уникнути значних пошкоджень на випадок, якщо окупантам вдасться вразити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Житомир залишився без світла

У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, на Житомирщині застосовуються аварійні відключення енергопостачання.

Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.

У Києві можуть виникнути проблеми зі світлом

Мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві можуть бути перебої зі світлом. Тому необхідно зарядити телефони та інші пристрої. Також зробіть запас води.

Яка ситуація з електрикою на Одещині

ППО на Одещині збила 21 ракету. На жаль, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють.

На Черкащині можуть ввести аварійні відключення

У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів по Черкаській області можливі аварійні відключення електроенергії. Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходи задля убезпечення енергосистеми.

На Миколаївщині також можуть виникнути проблеми зі світлом

"Миколаївобленерго" попереджає про можливі аварійні відключення електроенергії. Тому встигніть зарядити гаджети та повербанки.

У ДТЕК просять не "обривати" телефонні лінії

Під час екстрених відключень кількість дзвінків до контакт-центру зростає у 6 – 10 разів. А якщо водночас ще й лунає повітряна тривога, і співробітники ДТЕК йдуть у бомбосховище, час очікування на лінії зростає.

"Пам’ятайте, що повідомити про проблему чи дізнатися актуальну інформацію ви завжди можете за допомогою зручних онлайн-каналів: електронної пошти чи сторінки у фейсбук. Це легко та швидко!" – наголосили у ДТЕК.

Ракетна атака по Україні: що відомо