Близько 09:00 під час повітряної тривоги у Львові та області прогриміло декілька вибухів. Очільник регіону закликав усіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже не варто наражати своє життя на небезпеку.

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Що відомо про вибухи на Львівщині

Варто зауважити, що офіційної інформації про прильоти в регіоні станом на 10:00 не було. Місцева влада, зокрема Козицький та мер обласного центру Садовий, повідомляли про вибухи. Хоча й варто сказати, що очільник області у своєму дописі вжив формулювання ППО збила "частину ракет", а не "всі ракети".

Частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили. Є загроза повторних ударів. Не покидайте укриття,

– написав Максим Козицький.

Зверніть увагу! Командування Збройних Сил закликало українців не фотографувати роботу систем ППО і наслідків прильотів. У жодному разі не можна кидати у чат-боти анонімних телеграм-каналів такі світлини, адже вони можуть допомогти ворогові коригувати вогонь.

Окрім того, зауважмо, що Андрій Садовий зазначив, що 90% Львова – без електропостачання. Він закликав чекати додаткової інформації від енергетиків та констатував, що станом на 10:00 трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Водночас можуть бути перебої з водопостачанням. Фактично усе місто зараз переходить на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури.