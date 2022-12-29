Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки 29 грудня кілька надзвичайно потужних вибухів пролунало у Львові. Це підтвердив міський голова.

Читайте також Масована ракетна атака 29 грудня: що відбувається у містах

У Львові прогриміли вибухи

Про це у своєму телеграмі написав мер Львова Андрій Садовий. Він також закликав мешканців залишатися в укриттях. Невдовзі додатковою інформацією поділився глава ОВА Максим Козицький. Він поспішив заспокоїти мешканців області. За його словами, працює ППО.

У Генштабі закликають! Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в БУДЬ-ЯКІ телеграм-чати та боти!!! Ворог уважно моніторить інформпростір. Вірте воїнам! Вірте в ЗС України!

Водночас користувачі мережі повідомляють про те, що у частині міста відсутня електроенергія.

Зауважимо, що телеграм-канали повідомляли про вибухи в Івано-Франківську. Як зазначив міський голова Руслан Марцінків, відповідна інформація не відповідає дійсності.