Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки 29 грудня кілька надзвичайно потужних вибухів пролунало у Львові. Це підтвердив міський голова.
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У Львові прогриміли вибухи
Про це у своєму телеграмі написав мер Львова Андрій Садовий. Він також закликав мешканців залишатися в укриттях. Невдовзі додатковою інформацією поділився глава ОВА Максим Козицький. Він поспішив заспокоїти мешканців області. За його словами, працює ППО.
Водночас користувачі мережі повідомляють про те, що у частині міста відсутня електроенергія.
Зауважимо, що телеграм-канали повідомляли про вибухи в Івано-Франківську. Як зазначив міський голова Руслан Марцінків, відповідна інформація не відповідає дійсності.