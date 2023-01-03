Представительница Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская в эксклюзивном комментарии 24 канала рассказала, что известно о "минировании" львовской ратуши.
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Полиция отреагировала на "минирование" ратуши во Львове
По словам пресс-секретаря Нацполиции Львовщины, сообщение о минировании ратуши поступило от неизвестного лица ориентировочно в 10 часов 3 января. Из городского совета были эвакуированы работники и посетители.
По данным полиции:
- на место происшествия приехали специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники полиции Львовщины и патрульные;
- специалисты обследуют помещения и близлежащие территории на наличие взрывоопасных устройств;
- полиция устанавливает лицо, которое предоставило ложное сообщение о заминировании.
Какие данные известны о минировании в Ровенской области
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что фейковые минирования продолжаются. По его данным, 3 января анонимы сообщили, что якобы заминированы:
- органы власти, включая помещение ОВА;
- школы;
- торговые центры.
На месте уже работают взрывотехники и кинологи Главного управления Нацполиции области вместе с ГСЧС и СБУ,
– объяснил Виталий Коваль.
Он заверил, что власти эвакуируют людей и проверяют здания. Чиновник объяснил, что такими поступками враг нагнетает панику, однако заверил, что Украина выстоит и победит.
В комментарии Суспільному представительница Нацполиции Ровенщины заявила, что в основном говорится о фейковых минированиях в Ровно, однако проверяют и одно из заведений города Дубно. По словам спикера Марии Юстицкой, анонимные заминирования фиксируют и в других областях, однако не указала, в каких именно.
"Минили" помещение еще в двух областях
Затем Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности написал, что поступило сообщение о минировании в Кривом Роге. По предварительным данным:
- там правоохранители и взрывотехники уже проверяют гипермаркет Metro на предмет заминирования;
- оттуда эвакуировали людей.
Спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб рассказал, что сообщение о минировании учебных заведений Полтавы поступило утром 3 января на электронную почту полиции. По состоянию на 11:36 3 января правоохранители:
- эвакуировали работников;
- работают на месте вместе со взрывотехниками.
К счастью, у детей каникулы, поэтому их в школах не было.
Что этому предшествовало
- 2 января полиция получила сообщение якобы о минировании ратуши. Людей из помещения эвакуировали. Впоследствии сообщение оказалось ложным.
- До этого во Львове "заминировали" торгово-развлекательные центры и Привокзальный рынок в Железнодорожном районе. Людей попросили покинуть территорию рынка, ее проверили спецслужбы.
- Следует отметить, что это были первые фейковые сообщения о квазиминировании во Львове в 2023 году.