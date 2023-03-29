Зокрема, тривожне повідомлення отримали два львівські виші. На місце виїхали відповідні служби.
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У Львові "замінували" університети
У Львівському державному університеті фізичної культури, що на вулиці Костюшка, та у Львівському національному університеті імені Івана Франка вже працюють поліцейські та вибухотехніки.
Працівників та студентів, за даними ЗМІ, евакуювали з будівель.
В інших закладах вищої освіти перевірка відбудеться почергово.
У Львові знову прокинулись "мінери"
- У місті Лева "замінування" будівель, зокрема навчальних закладів, – не рідкість.
- Так, 10 січня місцеві ЗМІ Львівщини також повідомляли про "мінування" державних та торговельних закладів в обласному центрі.
- Згодом у поліції підтвердили, що це правда, однак розкривати подробиці відмовились.
- Речниця Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська дала коментар 24 Каналу, у якому констатувала, що повідомлення про мінування надходили до правоохоронців.
- До слова, перед початком повномасштабного вторгнення в лютому минулого року також масово у ЗМІ з'являлись повідомлення про начебто вибухівку в певних об'єктах цивільної інфраструктури.
- Це психологічно-інформаційні операції, які проводять росіяни для того, похитнути емоційний стан людей та викликати в них емоцію страху.