Зокрема, тривожне повідомлення отримали два львівські виші. На місце виїхали відповідні служби.

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У Львові "замінували" університети

У Львівському державному університеті фізичної культури, що на вулиці Костюшка, та у Львівському національному університеті імені Івана Франка вже працюють поліцейські та вибухотехніки.

Працівників та студентів, за даними ЗМІ, евакуювали з будівель.

В інших закладах вищої освіти перевірка відбудеться почергово.

У Львові знову прокинулись "мінери"