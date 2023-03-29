В частности, тревожное сообщение получили два львовских вуза. На место выехали соответствующие службы.
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Во Львове "заминировали" университеты
Во Львовском государственном университете физической культуры, что на улице Костюшко, и во Львовском национальном университете имени Ивана Франко уже работают полицейские и взрывотехники.
В других заведениях высшего образования проверка состоится по очереди.
Работников и студентов, по данным СМИ, эвакуировали из зданий.
Во Львове снова проснулись "минеры"
- В городе Льва "заминирование" зданий, в том числе учебных заведений – не редкость.
- Так, 10 января местные СМИ Львовщины также сообщали о "минировании" государственных и торговых заведений в областном центре.
- Позже в полиции подтвердили, что это правда, однако раскрывать подробности отказались.
- Представитель Национальной полиции Львовщины Светлана Добровольская дала комментарий 24 Каналу, в котором констатировала, что сообщения о минировании поступали в полицию.
- К слову, перед началом полномасштабного вторжения в феврале прошлого года массово в СМИ появлялись сообщения о якобы взрывчатке в определенных объектах гражданской инфраструктуры.
- Это психологически-информационные операции, которые проводят россияне для того, чтобы поколебать эмоциональное состояние людей и вызвать у них эмоцию страха.