Сбросом ракет и бомб на головы людям от Донбасса до Львовщины кремлевский диктатор раз и навсегда отвернул от себя кучу людей, чем проиграл борьбу за отношение украинцев к России, но в борьбе за наш разум враг действовать не прекращает. В информационно-психологической войне Россия атакует Украину буквально каждую минуту.

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К сожалению, до сих пор безнаказанно действуют попы УПЦ МП, а "журналисты" подсанкционного издания "Страна" свободно передвигаются по стране и делают репортажи почти из любой ее точки. На телевидении появляются представители запрещенной ОПЗЖ, а некоторые ведущие еще 10 месяцев назад работали на Медведчука и рассказывали о "нацистах из "Азова".

В то же время сотрудники СБУ продолжают обыски у рупоров Кремля – УПЦ МП. За последнее время силовики проверили монастыри и церкви в Буковине, Прикарпатье, Киеве, Львове и Тернопольской области.

Российские специалисты играют на наших эмоциях

Кроме того, в соцсетях существует множество сообществ, которые якобы проукраинские, однако напрямую администрируются из России. Через них враг забрасывает невероятное количество страшилок для деморализации украинцев.

Российские офицеры, занимающиеся информационно-психологическими спецоперациями, очень удачно ориентируются в нашем пространстве, играют на эмоциях и проводят успешные мероприятия.

Агрессоры знают, что лучшая ИПСО – это распространяемая людьми. Понимают, что один-два вброса через подконтрольные Кремлю сообщества в телеграме мгновенно приводят к огромному количеству репостов среди украинских СМИ и распространению искаженной информации в приватных чатах.

Пожалуй, лучшим примером вражеской ИПСО можно назвать вбросы о наступлении россиян со стороны Беларуси.

Сначала эту информацию вбрасывали в различных соцсетях. Причем делали это часто военнослужащие. Им вбрасывали дезинформацию о конкретной дате наступления и определенные его подробности в так называемых "секретных чатах", где в 2014–2017 годах общались между собой солдаты.

Впоследствии за информацией, публикуемой в этих чатах, перестали следить, зато россияне, проникшие в такие группы, начали вбрасывать туда фейки.

Поскольку некоторые военные, доверяющие опубликованному в чатах "для своих", мгновенно рассылают всем друзьям и знакомым текст-предупреждение, среди населения начинают ходить соответствующие слухи.

Чтобы подкрепить опасения людей, россияне сразу же постят сведения о якобы подготовке наступления со стороны Беларуси через собственные телеграм-сообщества. И это сразу же разлетается по всему медиапространству.

В частные чаты летят тысячи сообщений типа "возможно, фейк, но я считаю необходимым поделиться" или "слишком много источников пишут одно и то же, поэтому теперь информация точная".

Люди не догадываются, что у разных вбросов на эту тему есть только один первоисточник, и нередко начинают писать о том, что их "кум из разведки ФБР" также владеет данными о подготовке к наступлению.

Впрочем, на этом российская атака обычно не заканчивается. Чувствуя общественный запрос на информацию, журналисты наперебой начинают брать комментарии у различных экспертов и должностных лиц, спрашивая возможна ли атака на Украину со стороны Беларуси, и получают вполне прогнозируемый утвердительный ответ. И вот уже эту новость с заголовком "эксперт спрогнозировал нападение со стороны Беларуси" снова разносят телеграм-сообщества на многомиллионную аудиторию, чем окончательно "добивают" психику людей, не слишком понимающих, что происходит в информационном пространстве.

Таким образом, россияне, даже не меняя текст "слива" в военные чатики, всего лишь несколькими сообщениями чуть ли не каждую неделю расшатывают психику миллионов украинцев.

Именно благодаря таким вбросам и появился мем о нападении со стороны Беларуси в 4 утра.

"Легендарное" сообщение о наступлении со стороны Беларуси, которое вбрасывают в военные чаты даже без изменения текста / Фото 24 канала

Вторым примером вражеских ИПСО могут служить вбросы во время массированных ракетных обстрелов. Успешному продвижению российских фейков способствует то, что по сети ходят гигабайты сообщений от взволнованных людей, которые сразу ретранслируют все телеграм-сообщества. Стоит кому-то написать о взрыве в Черновцах, как эта информация появляется во многих телеграм-каналах – обычно никто при этом не верифицирует распространяющиеся данные. Более того, россияне подстрекают, рассказывая о "вылете еще 500 ракет на Киев, Днепр или любой другой город".

По такому же принципу оккупанты распространяют информацию о подготовке к ядерным атакам, второй попытке захвата нашей столицы, использовании химического оружия и т.д. При этом они пользуются тем, что чем большую волну вбросов удастся запустить, тем больше экспертов в СМИ будут высказываться по этому поводу, а значит – тем лучше "накрутится" население.

Замкнутый круг игры на нервах

К сожалению, при этом мы имеем замкнутый круг информационной помощи врагу. Ведь многим экспертам действительно глубоко наплевать, о чем говорить и что подтверждать в эфире. Даже если тот или иной эксперт вообще не имеет проверенных инсайдов, он вполне может обобщить все то, что распространяется по сети, а также высказаться на правах лидера мнений. Тех случаев, когда гости телеэфиров отказались комментировать хотя бы что-то, ссылаясь на то, что они не являются экспертами по конкретному вопросу, можно сосчитать по пальцам рук.

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Кроме того, чем мощнее информационный вброс врага – тем большая часть аудитории пытается узнать хотя бы что-нибудь на ту или иную тему. Скажем, если миллион человек загуглит "ядерные мощности России", запрос попадет в Google Trends, а значит все новостные ресурсы будут писать статьи на эту тематику. Так что практически на каждый вражеский информационный вброс обязательно будет реакция журналистов, а оккупантам останется только подогревать публику, играя на нервах украинцев.

Российские ИПСО преследуют цель подорвать доверие к власти

Кроме того, что информационно-психологические операции призваны усилить панические настроения, россияне вполне удачно используют их для разъединения украинцев. Любой конфликт между политиками подогревается целой армией российских ботов, а каждое неосторожное высказывание представителей власти обязательно сопровождается волной вбросов.

Впоследствии же любые неосторожные слова российские специалисты удачно используют с целью подрыва доверия к представителям власти. Понятно, что подобная деятельность россиян не сможет привести к неприятию, например, президента Владимира Зеленского, но усилить недоверие к определенным высказываниям официальных источников – вполне. И этим оккупанты будут активно пользоваться до тех пор, пока будут оказывать влияние на наше информационное пространство, а люди будут доверять любым данным, распространяя их без проверки.

Кроме того, вражеские вбросы напоминают сказку о мальчике, который кричал "волк".

Как не потерять голову от российских ИПСО

Поскольку никаких предпосылок для того, чтобы враг потерял влияние на украинское медиапространство, нет, единственным вариантом сохранения холодной головы является ограничение потребления информации и наработка навыков отсеивания вбросов.

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Каждый украинец должен понять несколько аксиом:

Следует безусловно доверять только официальным источникам информации. При этом наиболее достоверные данные публикуют военные.

При этом наиболее достоверные данные публикуют военные. Политики и должностные лица любого ранга иногда способны к хайпу и раздаче комментариев на темы, о которых они не уполномочены говорить.

Нельзя бездумно доверять всему, что рассказывают в эфирах, на личных страницах или в телеграм-каналах люди, которые не могут иметь достаточной информации. Например, заместитель помощника министра образования по вопросам закупки учебников не может спрогнозировать дату возобновления обучения в школах Крыма после его деоккупации, а фраза "на полуострове будут изучать украинский уже в декабре" не означает, что ВСУ вот-вот освободят Автономную Республику.

Журналисты, эксперты и большинство политиков не имеют доступа к большинству разведданных, но могут делать собственные выводы, которые не всегда имеют что-то общее с реальностью.

Уполномоченные комментировать информацию военные, говоря о возможности ракетных обстрелов, нападения из Беларуси, применения ядерного оружия, не могут исключать шансов на тот или иной поступок врага. При этом есть огромная разница между констатацией факта о подготовке России к масштабным обстрелам и высказываниями экспертов о дате, направлениях, времени и объектах, по которым "вот точно ударят".

При этом есть огромная разница между констатацией факта о подготовке России к масштабным обстрелам и высказываниями экспертов о дате, направлениях, времени и объектах, по которым "вот точно ударят". "Кум из ВСУ" в 99% случаев, к сожалению, не может быть достоверным источником информации об общей ситуации на фронте или о намерениях врага осуществить хоть что-то на том или ином участке границы. Военные в основном получают данные так же, как и гражданские – из СМИ, соцсетей и слухов. Даже разведка ведущих стран мира может не иметь максимально точных и полных данных о будущих поступках россиян. Следует помнить, что американцы прогнозировали полномасштабное нападение на Украину 16, а впоследствии – 22 февраля.

А вот самое важное правило, которое должен усвоить вообще каждый – ни с кем и никогда нельзя делиться информацией о предстоящих обстрелах или наступлении врагов, которую прочитали где-то в сети. Даже если очень хочется предупредить людей и уберечь им жизнь. И без тех инсайдов все знают, что во время воздушной тревоги в укрытие нужно идти всегда, а не только тогда, когда кто-то спрогнозировал армагедон. Не следует распространять информацию, которая может играть на руку врагу. Ведь российские ракетные обстрелы, к сожалению, еще будут, но провоцировать у людей панику их анонсами точно не стоит.