Об этом 24 каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, ракетный потенциал России остается значительным, но он не безграничным.

Обратите внимание Военная администрация обратилась к киевлянам на фоне угроз новых ракетных ударов

У России проблемы с ракетными запасами

Важно понимать, что львиную долю ракет, особенно высокоточных, оккупанты уже использовали, потому такое вооружение они пытаются экономить. Впрочем, это не значит, что нужно расслабляться, ведь ракетные удары, в том числе массированные, могут и, вероятно, будут повторяться.

Так, основные запасы россиян сейчас состоят из ракет С-300, то есть тех, что могут стрелять на расстояние около 100 километров. Соответственно, они поражают прифронтовые территории, и особенно от них страдают сейчас Днепр, Запорожье, Херсон и Николаев.

Угроза ударов "Калибрами", "Искандерами", ракетами класса Х также сохраняется, хотя захватчики используют их все реже. Быстро восстанавливать запасы таких ракетных вооружений враг не может, но пытается найти поддержку по миру, в том числе в Иране, чтобы закупить или завезти контрабандой дополнительные ракеты.

Имеющихся же запасов, как рассказал Юсов, во многих категориях осталось менее 30%, в том числе значительно меньше этой отметки у России осталось высокоточных ракет "Калибр". Такие цифры уже находятся вне норм запасов, которые должно иметь государство для обеспечения своей обороноспособности, не говоря уже о ведении наступательных операций.

Какую тактику ведет Россия

Представитель ГУР отметил, что массированные ракетные удары, которые Россия особенно часто совершает, начиная с октября, – это уже не традиционная конвенционная война, а террористические атаки и террористическая угроза.

Во время этих атак оккупанты наносят поражение в основном по гражданской и энергетической инфраструктуре, по мирным объектам. Поэтому преимущественно вред причиняют именно мирным людям, а военная инфраструктура и объекты обороны страдают от таких ударов значительно меньше.

Так, террористической тактикой страны-агрессора является погрузить Украину в холод и тьму, оставить ее без электричества в зимний период и таким образом запугать и сломать волю украинцев к сопротивлению. Однако это ей не удается и не удастся.

Потому что украинцы единодушны в своем желании к борьбе, наши партнеры единодушны в поддержке Украины, а Силы обороны продолжат реализацию операции по освобождению временно оккупированных территорий, изгнанию агрессора из Украины и восстановлению наших границ по состоянию на 1991 год.

– подытожил Юсов.

Россия готовит новые удары

В американском Институте изучения войны подтвердили, что россияне действительно готовятся к следующему массированному ракетному удару. Впрочем, аналитики предполагают, что усиливать эти атаки оккупанты не смогут, они, скорее всего, будут пытаться удержать предыдущий темп.

Еще 27 ноября о вероятной угрозе со стороны России предупредил и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Такие предположения небезосновательны, ведь, как сообщили, в ОК "Юг", 28 ноября в акваторию Черного моря вышел надводный ракетоноситель, несущий на борту 8 ракет типа "Калибр".

Вместе с тем, в Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия угрожает Украине и с дальних границ самолетами стратегической авиации Ту-95, которые на днях проводили тренировочные полеты.

На тему – у россиян новые проблемы на фронте: смотрите видео