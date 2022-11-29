Этими ударами страна-террористка хочет запугать гражданское население возможными блэкаутами. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Россия хочет посеять панику

Кроме постоянных атак, Россия воюет и на информационном фронте, чтобы манипулировать и навязать чувство "угрозы по графику". Она хочет посеять панику среди украинцев, чтобы они принудили власть сесть за стол переговоров на условиях России.

Но мы с вами давно осознали, что мир в Украине возможен только после нашей победы! А потому знаем, что обстрелы возможны в любое время и где угодно до тех пор, пока продолжается война,

– подчеркнул он.

А поскольку паника принесет пользу только врагу, украинцам необходимо сохранять спокойствие.

С этим нужно научиться жить

Начальник КМВА подчеркнул, что украинцы с начала войны показали, что умеют своевременно проявлять вражеский замысел и совместно противодействовать. По его словам, именно поэтому Киев и выстоял. И так должно быть и дальше, "независимо от дня возможной очередной "братской" атаки и количества запущенных ракет".

Сейчас для противодействия враждебной агрессии в постоянной боевой готовности находятся:

силы и средства противовоздушной обороны,

другие силы и средства обороны Киева.

Вместе с тем он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналом воздушной тревоги. Когда он раздается, необходимо соблюдать правила безопасности и уходить в укрытие. Также доверять нужно сообщениям только из официальных источников.

Прошу горожан быть благоразумными и сохранять спокойствие. Помните, что паника и слухи только на пользу противнику. Это самое важное, что каждый из вас может сделать для себя лично, своих близких и мира в Украине после нашей победы!

– подытожил Сергей Попко.

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