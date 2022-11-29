Цими ударами країна-терористка бажає залякати цивільне населення можливими блекаутами. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Росія хоче посіяти паніку

Окрім постійних атак Росія воює й на інформаційному фронті, щоб маніпулювати та нав'язати почуття "загрози за графіком". Вона хоче посіяти паніку серед українців, щоб вони змусили владу сісти за стіл переговорів на умовах Росії.

Та ми з вами давно усвідомили, що мир в Україні можливий лише після нашої перемоги! А тому знаємо, що обстріли можливі будь-коли і будь-де до тих пір, поки триває війна,

– підкреслив він.

А оскільки паніка приноситиме користь лише ворогові, українцям необхідно зберігати спокій.

З цим треба навчитись жити

Начальник КМВА підкреслив, що українці з початку війни показали, що вміють вчасно виявляти ворожий задум і разом протидіяти. За його словами, саме тому Київ і вистояв. І так повинно бути й надалі, "незалежно від дня можливої чергової "братньої" атаки і кількості запущених ракет".

Зараз для протидії ворожій агресії в постійній бойовій готовності перебувають:

сили і засоби протиповітряної оборони,

інші сили і засоби оборони міста Києва.

Разом з тим він наголосив, що у жодному разі не можна нехтувати сигналом повітряної тривоги. Коли він лунає, необхідно дотримуватися правил безпеки і йти в укриття. Також довіряти потрібно повідомленням лише з офіційних джерел.

Прошу містян бути розсудливими та зберігати спокій. Пам’ятайте, що паніка і чутки лише на користь ворогові. Це найважливіше, що кожен з вас може зробити для себе особисто, своїх близьких і для миру в Україні після нашої перемоги!

– підсумував Сергій Попко.

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