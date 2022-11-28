Міська влада не виключає найгіршого сценарію цієї зими. Мер Києва Віталій Кличко розповів про підготовку до можливого затяжного блекауту в столиці.

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Кличко розповів про підготовку міста до зими

За словами міського голови, попереду дійсно складні місяці. Та все ж він вважає, що влада та військові впораються з викликами, і жодної евакуації населення не знадобиться.

23 листопада ворог завдав чергового масованого ракетного удару, і це не пройшло безслідно, адже Київ є частиною державної енергосистеми. Енергетикам довелося вдатися до екстрених відключень світла. Понад добу в усьому місті було призупинене водопостачання. Виникли проблеми із забезпеченням киян теплом.

Станом на сьогодні ситуація у місті покращилася – електропостачання також відновлено повністю, проте через дефіцит у загальноукраїнській енергомережі застосовуються відключення.

Ми робимо все для того, щоб цього не відбулося – повного блекауту, повного відключення. Проте готуємося до різних сценаріїв,

– заявив Клично.

Він звернувся до кожного киянина із закликом врахувати різні сценарії і бути готовим. За інформацією військових, ворог планує і надалі завдавати ударів по інфраструктурі країни, щоб залякати українців темрявою і холодом. Тому прохання мати вдома:

запас технічної та питної води

запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії

теплий одяг

заряджені ноутбуки та павербанки

завантажте офлайн-карти на свої телефони.

В Києві ми вже відкрили 430 пунктів обігріву

Для того, щоб такого сценарію не сталося, в Києві вже відкрили 430 пунктів обігріву. Там люди зможуть отримати необхідні послуги – тепло, воду, телекомунікації, інтернет-зв'язок, довідку. Наразі налагоджують їх роботу і будуть відкривати нові.

Зауважте: по всій Україні вже розгорнуто близько чотирьох тисяч "Пунктів незламності" – це новий проєкт підтримки людей на тлі відключень енергії. Ці пункти, яких заплановано створити ще більше, працюватимуть безплатно та цілодобово, пропонуючи "всі базові послуги" – електрику, мобільний зв'язок та інтернет, обігрів, воду, аптечку.

Відключення світла можуть тривати до весни

Попри те, що влада намагається відновити все максимально швидко, перейти на чіткі графіки, щоб не було сюрпризів і щоб потім перейти на безперебійне постачання електрики, слід бути готовими до всього.

Зокрема, Кличко каже, що відключення можуть бути аж до весни. Це пов'язано також з низькими температурами, у багатьох людей стоять теплонагріваючі прилади. Люди в холодний час завжди споживають більше електроенергії. Тому йде більше навантаження на енергосистему.