Городские власти не исключают худшего сценария этой зимой. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о подготовке к возможному затяжному блекауту в столице.

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Кличко рассказал о подготовке города к зиме

По словам городского головы, впереди действительно сложные месяцы. И все же он считает, что власти и военные справятся с вызовами, и никакой эвакуации население не понадобится.

23 ноября враг нанес очередной массированный ракетный удар, и это не прошло бесследно, ведь Киев является частью государственной энергосистемы. Энергетикам пришлось прибегнуть к экстренным отключениям света. Более суток во всем городе было приостановлено водоснабжение. Появились проблемы с обеспечением киевлян теплом.

По состоянию на сегодняшний день, ситуация в городе улучшилась – электроснабжение также восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения.

Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло – полного блэкаута, полного отключения. Однако готовимся к разным сценариям,

– заявил Клично.

Он обратился к каждому киевлянину с призывом учесть разные сценарии и быть готовым. По информации военных, враг планирует и дальше наносить удары по инфраструктуре страны, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом. Поэтому просьба иметь дома:

запас технической и питьевой воды

запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии

теплая одежда

заряженные ноутбуки и павербанки

загрузите оффлайн карты на свои телефоны.

В Киеве мы уже открыли 430 пунктов обогрева

Для того чтобы такого сценария не произошло, в Киеве уже открыли 430 пунктов обогрева. Там люди смогут получить необходимые услуги – тепло, воду, телекоммуникации, интернет-связи, справки. Сейчас налаживают их работу и будут открывать новые.

Заметьте: по всей Украине уже развернуто около четырех тысяч "Пунктов несокрушимости" – это новый проект поддержки людей на фоне отключений энергии. Эти пункты, которых планируется создать еще больше, будут работать бесплатно и круглосуточно, предлагая "все базовые услуги" – электричество, мобильную связь и интернет, обогрев, воду, аптечку.

Отключение света может продолжаться до весны

Несмотря на то, что власти пытаются восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов, и чтобы затем перейти на бесперебойную поставку электричества, нужно быть готовым ко всему.

Кличко говорит, что отключения могут быть вплоть до весны. Это также связано с низкими температурами, у многих людей стоят теплонагревающие приборы. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему.