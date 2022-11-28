Представитель Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал то, что в Черном море появился один российский ракетоноситель. Он заявил, что раньше было время, когда в море было и больше вражеских кораблей, однако их количество уменьшилось после того, как потопили крейсер "Москва".
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По каким направлениям Россия угрожает Украине
Следовательно, Игнат констатировал, что в Черном море для Украины ничего не изменилось. Кроме Черного моря, по его словам, Россия угрожает Украине с дальних границ самолетами стратегической авиации Ту-95, позавчера проводившими тренировочные полеты.
Он рассказал, что в выходные активность вражеской авиации была уменьшена. В частности, в воздушном пространстве фиксировали несколько самолетов.
Юрий Игнат подчеркнул, что враг может нанести удар в любое время, потому что имеет силы и средства. Он подчеркнул, что вопрос массированной ракетной атаки в планировании, организации и разведке.
Как рассказал спикер, после предварительных ударов россияне делают анализ и подводят итоги. В частности, оккупанты определяют, нужно ли наносить повторные удары, или атаковать новые объекты.
Игнат отметил, что у России целый перечень объектов, которые являются у них потенциальными целями. Причем спикер добавил, что Россия может массированно атаковать Украину один раз в неделю.
Поднять самолеты и направить на боевой курс, нанести удары – это не так много времени нужно. Лишь нужно принимать решение стране-оккупанту,
– заявил Игнат и добавил, что ПВО Украины с каждым днем становится сильнее.
Зеленский предупредил, что Россия готовит новые атаки
- Президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам предупредил, что Россия готовится нанести новые ракетные удары по Украине. По словам главы государства, новая неделя может быть снова тяжелой для украинцев.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала угрозу очередной массированной ракетной атаки по Украине. По словам Гуменюк, в Черном море появился вражеский ракетоноситель. Она отмечает, что несколько дней назад его не было. Вражеское судно несет на своем борту 8 ракет типа "Калибр".
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что украинцы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку.
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