Представитель Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал то, что в Черном море появился один российский ракетоноситель. Он заявил, что раньше было время, когда в море было и больше вражеских кораблей, однако их количество уменьшилось после того, как потопили крейсер "Москва".

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По каким направлениям Россия угрожает Украине

Следовательно, Игнат констатировал, что в Черном море для Украины ничего не изменилось. Кроме Черного моря, по его словам, Россия угрожает Украине с дальних границ самолетами стратегической авиации Ту-95, позавчера проводившими тренировочные полеты.

Он рассказал, что в выходные активность вражеской авиации была уменьшена. В частности, в воздушном пространстве фиксировали несколько самолетов.

Юрий Игнат подчеркнул, что враг может нанести удар в любое время, потому что имеет силы и средства. Он подчеркнул, что вопрос массированной ракетной атаки в планировании, организации и разведке.

Как рассказал спикер, после предварительных ударов россияне делают анализ и подводят итоги. В частности, оккупанты определяют, нужно ли наносить повторные удары, или атаковать новые объекты.

Игнат отметил, что у России целый перечень объектов, которые являются у них потенциальными целями. Причем спикер добавил, что Россия может массированно атаковать Украину один раз в неделю.

Поднять самолеты и направить на боевой курс, нанести удары – это не так много времени нужно. Лишь нужно принимать решение стране-оккупанту,

– заявил Игнат и добавил, что ПВО Украины с каждым днем становится сильнее.

Зеленский предупредил, что Россия готовит новые атаки

Президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам предупредил, что Россия готовится нанести новые ракетные удары по Украине. По словам главы государства, новая неделя может быть снова тяжелой для украинцев.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала угрозу очередной массированной ракетной атаки по Украине. По словам Гуменюк, в Черном море появился вражеский ракетоноситель. Она отмечает, что несколько дней назад его не было. Вражеское судно несет на своем борту 8 ракет типа "Калибр".

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что украинцы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку.

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