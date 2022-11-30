СБУ проверяют монастырь на наличие ячейки "русского мира"

На территории монастыря силовики проводят контрразведывательные мероприятия. Они проходят совместно с полицейскими и военными.

К теме Во Львове требуют запретить деятельность Московского патриархата

Учитывая вооруженную агрессию России, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины,

– отметили в Службе безопасности Украины.



СБУ проверяет монастырь УПЦ МП в Закарпатье

Правоохранители проводят осмотр территории и помещений монастыря с целью выявления запрещенных предметов. Кроме того, они проверяют лиц в монастыре по поводу их причастности к деятельности в ущерб Украине.

В СБУ подчеркнули, что все действия происходят в рамках действующего законодательства. Правоохранители хотят проверить, не используют ли епархию как центр "русского мира".



Силовики наведались с обысками к рупорам Кремля



СБУ продолжают обыски в УПЦ МП

В Украине взялись за Московский патриархат: последние новости

22 ноября СБУ посетила с обысками Киево-Печерскую лавру. Правоохранители обнаружили пророссийскую литературу, миллионы налички, а также паспорта и военные билеты СССР.

Активные обыски силовики проводят в УМП МП на Западе Украины. В Ивано-Франковской области нашли литературу, в которой отрицают существование украинского народа и его языка.

В то же время, во время обысков в Черновцах секретаря епархии застукали с обнаженным несовершеннолетним хористом. Сам архимандрит оправдался, что работники СБУ якобы "всех раздели".

В Черновицко-Буковинской епархии силовики обнаружили документы, подтверждающие наличие гражданства государства-агрессора у руководства епархиальных структур.

СБУ открыла уже несколько уголовных производств по статье о государственной измене.

К теме – что СБУ нашла в УПЦ МП на Западе Украины: видео