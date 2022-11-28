Антиукраинские материалы были обнаружены на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ Московского патриархата. Заметим, что там СБУ провела обыски 28 ноября. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Интересные находки В УПЦ МП в Ивано-Франковской области

СБУ обнаружила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство,

– отметили правоохранители.

Кроме того, силовики обнаружили брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками других национальностей и религии. Кстати, большинство найденной литературы именно русского авторства и издательства вражеских типографий.

В УПЦ МП обнаружили пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины / Фото СБУ

Обратите внимание! Также СБУ изучает происхождение образцов символики "большого войска Донского". Ее обнаружили в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ Московского патриархата. В частности, речь идет о шевронах незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло россиянам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей Украины.

Кратко, что нужно знать об обысках в УПЦ МП

22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. В ходе проверки некоторые граждане предоставили паспорта и военные билеты СССР. Кстати, в некоторых были только копии документов или украинский паспорт с признаками подделки или повреждения. Кроме того, правоохранители обнаружили пророссийскую литературу и миллионы наличных денег.

На фоне обысков в УПЦ МП созвали синод.

Также правоохранители обыскали объекты МП в Ровенской области.

В Черновцах секретаря епархии застукали с обнаженным несовершеннолетним хористом. Кстати, сам архимандрит Никита заявил, что якобы силовики "раздели" всех. В Черновицко-Буковинской епархии также обнаружили документы, что подтверждают наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, нашли российские "методички".

Заметим, что правоохранители уже открыли несколько уголовных производств. В частности, и по статье "государственная измена".

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