Депутаты облсовета приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций УПЦ МП на территории Львовщины.

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В своем решении областные избранники обращаются в Верховную Раду о внесении соответствующих законодательных изменений с целью запрета деятельности религиозных организаций УПЦ МП,

– говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты рекомендуют органам местного самоуправления Львовщины способствовать изменению подчиненности общин Московского патриархата. Также они обратились в правоохранительные органы и военным для обеспечения сохранности имущества и культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям.

В Украине хотят запретить Московский патриархат

24 ноября в парламент был внесен законопроект о запрете деятельности Московского патриархата. Цель документа – предотвратить угрозы национальной безопасности Украины и обеспечить порядок.

Кстати, в Винницкой области уже запретили УПЦ МП. Это произошло 25 ноября.

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СБУ взялась за агентов Кремля в УПЦ МП

В последние дни у работников СБУ проводят обыски в храмах Московского патриархата в разных городах Украины. В частности, правоохранители уже наведывались в УПЦ МП на Прикарпатье, Тернопольщине и Буковине.

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