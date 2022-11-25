Решение было принято на уровне области. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

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Винницкий облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП

Так, 25 ноября депутаты областного совета приняли решение о запрете деятельности Украинской православной церкви в единстве с московским патриархатом, религиозных организаций с центром в стране-агрессоре на территории Украины.

"За" проголосовали 58 депутатов, 1 – воздержался, еще 1 – не голосовал. Депутаты предлагают центральным властям принять закон – "во избежание реальных и потенциальных рисков угрозы национальной безопасности Украины".

Отметим, что на сегодняшний день в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов о деятельности московского патриархата.



Обращение облсовета / фото Винницкий областной совет

В Раду внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" внесли в Верховную Раду законопроект. В нем говорится о запрете деятельности русской православной церкви на территории Украины.

Проект закона предусматривает полный запрет каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ. Отметим, что цель документа – предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка.

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