Служба безопасности Украины внезапно провела серию обысков сети УПЦ МП. В частности, утром 22 ноября правоохранители посетили Киево-Печерскую лавру и ее одиозного содержателя – Павла Лебедя (того самого фигуранта антикоррупционных расследований, известного как "Владыка Хамло" или "Паша-мерседес"). 24 канал вспоминает и анализирует "грешки" российского филиала РПЦ в Украине.

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За несколько дней до этого камера зафиксировала в Лавре обряд почитания оккупантов посредством исполнения музыкальной композиции со словами-заклятием "Колокол плывёт, плывёт над Россией, пробуждается Матушка – Русь".

Творческий путь владыки Павла / соцсети

Также СБУ провела обыск в помещениях Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Как пишет BBC, разоблачено российское гнездо под руководством митрополита Анатолия (Гладкого). Интересно, что поводом к раскрытию секрета стал анонимный звонок неизвестного патриота в СБУ.

Перед этим в октябре 2022 года СБУ разоблачила в работе на оккупантов топ-менеджера УПЦ МП – руководителя винницкой епархии митрополита Ионафана (в миру – Анатолий Елецких).

Никто и не прятался

Разоблачение СБУ пророссийских (а большей частью – российских, ведь многие из них имеют российское гражданство) попов не должно удивлять. Единственный вопрос: почему так поздно реагирует государство на откровенно антиукраинскую деятельность?

Не секрет, что УПЦ МП действует в интересах Москвы уже много лет. Согласно доктрине "русского мира", религия является важной "скрепой", а филиал РПЦ в Украине имел всеобъемлющую поддержку россиян, как и руководства Украины во времена Кравчука и Кучмы, а при президентстве Януковича УПЦ МП вообще получила беспрецедентные преференции и максимально распространила свое влияние .

Благодаря этому в Украине были созданы настоящие очаги "русского мира". Ими стали Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавра. Последняя сыграла немаловажную роль в так называемой "русской весне" на Донбассе в 2014 году. На территории комплекса были убежища российских террористов, а саму Лавру Гиркин и его банда использовали как террористический хаб. Некоторые действовавшие в Лавре члены незаконных парамилитарных образований (так называемые "казаки") присоединились к российским террористам, как и некоторые сотрудники УПЦ МП на Донбассе.

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Летом Святогорская лавра стала ареной боев и частично была разрушена российскими снарядами и ракетами. Однако даже уничтожение уникальных храмов, убийство россиянами монахов и верующих не изменило убеждений наместника Арсения, который и в дальнейшем призывал поминать российского патриарха Кирилла (даже несмотря на формальный запрет синода самой УПЦ МП).

За время независимости Украины УПЦ МП активно продвигала "русский мир", доказательства этого также на поверхности – это публичные заявления попов, а также их активное участие в диверсиях и антиукраинской пропаганде и оправдании российской агрессии. Так, во время обысков у топ-менеджеров УПЦ МП – Гладкого и Елецких, обнаружили значительное количество антиукраинских пропагандистских материалов.

Что установило следствие Глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. Кроме того, в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границы Украины. Опубликованные серийным тиражом прокремлевские материалы митрополит хранил в подсобных помещениях церкви и планировал организовать раздачу местным жителям через канцелярию епархии.



Так СБУ отчиталось о разоблачении агента россиян г-на Елецких и намекнуло, что он "наработал" сразу на 3-4 статьи. Самого имени агента СБУ не называет, в материалах пресс-службы он проходит как "митрополит в Винницкой области".

Каков статус УПЦ МП в Украине

В Украине идет раскол в православии. Его причиной являются не церковные догматы и споры вокруг "филиокве". Это давний конфликт, в котором переплелись меркантильные интересы иерархов, политиков и гордыня.

С получением Украиной Независимости не была создана отдельная украинская православная церковь, которая бы объединила всех православных. Они десятки лет были разделены между неканонической УПЦ КП и филиалом РПЦ, называющей себя УПЦ МП.

Ситуация должна была измениться в 2019 году, когда Украина получила Томос об автокефалии и была создана Православная церковь Украины. Новый институт должен был стать единственной поместной церковью в государстве, однако для УПЦ МП и УПЦ КП это означало потерю влияния.

Я очень четко сказал Патриарху Варфоломею: если какой-нибудь документ будет предоставлен, даже самый бессодержательный, где никакой конкретики не будет, то у нас в стране начнется гражданская война. Она будет, когда за храмы, принадлежащие канонической церкви, начнутся бои. Эти бандиты, которые делали это в течение последних четырех лет. Только теперь они будут считать, что имеют на это законные основания. За последние годы захвачено более 50 наших храмов. Вот только вы называете этих людей "активистами", а я считаю их бандитами. Я не знаю, буду ли что-то организовывать, но я точно буду защищать нашу святыню. Киевская Свято-Успенская Лавра. Сам, лично встану защищать,

– кричал православный олигарх Вадим Новинский.

По церковным законам, с появлением ПЦУ необходимость в других параллельных церковных структурах отпадала – все они должны были либо самоликвидироваться, либо официально объявить себя филиалом другой поместной церкви, либо объединиться под рукой главы ПЦУ митрополита Эпифания. Делать так никто не захотел и все сделали вид, что так и надо.

Почему не вмешалась власть

В Украине церковь отделена от государства, однако, это действует достаточно однобоко. Это означает, что церковь получает от государства различные бонусы, подарки и преференции (например, лавры принадлежат государству, которое сдает их УПЦ МП в символическую аренду). Однако, при этом власть формально не может влиять на деятельность церкви.

Фактически это означало разрешение на коррупцию и политический иммунитет. Его обеспечивают неписаные правила, связи и широкая сеть влиятельных клиентов – депутатов, олигархов, серых кардиналов, прокуроров и генералов, которые даже в 21 веке верят в магические способности попов, выдающих себя за посредников между верующими и богом.

Обыск у митрополита Ионафана доказал факт его работы на оккупантов / фото – СБУ



Обыск у митрополита Ионафана / фото СБУ

Войну УПЦ МП встретила как непрозрачная, токсичная и тотально коррумпированная организация.

Эта схема зарождалась в 90-е, а в 2000-е сформировалась окончательно. Она отлично работала тогда, когда УПЦ МП и украинские власти работали в унисон, то есть в интересах России, но начала давать сбои, когда Украина попыталась вырваться из объятий Москвы. Здесь сразу включились механизмы "самоуправляемости", а когда этого было мало – помогли влиятельные олигархи и титушки-уголовники.

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Притворный разрыв и нокдаун от СБУ

С началом российского вторжения УПЦ МП с опозданием, но все же объявила о формальном разрыве с РПЦ. В то время, когда глава РПЦ патриарх Кирилл открыто призвал и призывает к геноциду украинцев и благословляет оккупантов, сотрудники УПЦ МП фактически умыли руки. При этом руководитель УПЦ МП (Березовский) и его консильери митрополит Антоний (Паканич) до сих пор остаются членами Священного Синода РПЦ.

Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью. Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия,

– пожаловался пресс-секретарь Путина Песков 22 ноября и признал, что никакого разрыва между УПЦ МП и россиянами не было.

Искренность экзархов, конечно, была притворной и имела целью оправдание перед украинскими светскими властями. Следует понимать, что, несмотря на весь негатив, УПЦ МП сохраняет влияние на миллионы верующих, многие из которых в настоящее время воюют против России в рядах ВСУ. Также настоящими патриотами являются немало простых священников, которые до сих пор принадлежат к УПЦ МП. Кстати, с начала вторжения процесс перехода общин от УПЦ МП к ПЦУ активизировался – верующие, которые раньше не очень вникали в детали, наконец пересилили себя и "разложили все яйца в нужные корзины".

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Решение майского собора УПЦ МП на время очертило перемирие между этим филиалом РПЦ и светской властью, однако, лояльности попов не дождались. Новые диверсии пророссийских сил, с топ-менеджерами УПЦ МП во главе, этот шаткий баланс разрушили.

Так, светская власть сейчас не может просто выдать приказ о запрете УПЦ МП и не подвергнуться потом многочисленным юридическим разборкам. Однако, похоже, где-то во властных кабинетах были взвешены все риски и принято решение наконец-то уничтожить это ядовитое гнездо "русского мира".

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