Депутати облради схвалили рішення про необхідність заборони діяльності релігійних організацій УПЦ МП на території Львівщини.

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У своєму рішенні обласні обранці звертаються до Верховної Ради щодо внесення відповідних законодавчих змін з метою заборони діяльності релігійних організацій УПЦ МП,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, депутати рекомендують органам місцевого самоврядування Львівщини сприяти зміні підлеглості громад Московського патріархату. Також вони звернулися до правоохоронних органів та військових для забезпечення збереження майна та культурних цінностей релігійних організацій, які вирішили перейти до інших конфесій.

В Україні хочуть заборонити Московський патріархат

24 листопада до парламенту внесли законопроєкт про заборону діяльності Московського патріархату. Мета документа – запобігти загрозам національній безпеці України та забезпечити порядок.

До речі, у Вінницькій області вже заборонили УПЦ МП. Це сталося 25 листопада.

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СБУ взялася за агентів Кремля в УПЦ МП

Останніми днями у працівників СБУ проводять обшуки у храмах Московського патріархату в різних містах України. Зокрема, правоохоронці вже навідувалися у до УПЦ МП на Прикарпатті, Тернопільщині та Буковині.

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