Балкон обрушился в 2:45 ночи. Соответствующий участок уже огородили.

Смотрите также В Киеве на припаркованный автомобиль упал балкон: видео с места происшествия

В центре Львова полностью обрушился балкон

Как рассказали в горсовете, на улице Джерельной, 43 произошел обвал балкона. К счастью, никто из людей не пострадал.

Специалисты обследуют дом, где произошел обвал. Отмечается, что дом находится в сособственности управляющей компании и жильцов. Сама квартира – много лет как приватизированная, поэтому является собственностью конкретных хозяев.

В Шевченковской районной администрации уточнили, что участок, где произошел обвал, огородили и начали забирать элементы балкона. После этого специалисты обследуют весь дом.



Обвал балкона во Львове / фото городского совета

Другие подобные случаи