На территории больницы работают все соответствующие спецслужбы. Территория медучреждения тщательно проверяется.
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В Киеве заминировали больницу
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что полиция проверяет помещение. Также на территории больницы работают кинологи. Сообщение о заминировании поступило около 16:15.
Из-за сообщения о заминировании больницы скорой медицинской помощи эвакуировали почти 250 пациентов и более 200 человек медперсонала,
– заявил Кличко.
Надеемся, что сообщения о минировании больницы, поступивших в Киеве, являются фейковыми. К слову, в конце марта в Киеве СБУ разоблачила группу подростков, которые сообщали о "заминировании" в столице и других городах Украины. Правоохранители выяснили, что подростками дистанционно управляла российская ФСБ. Больше всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры. К примеру, в октябре 2022 года они одновременно сообщили о фейковом минировании 14 местных судов.
Правоохранители не сообщали об обнаружении подозрительных предметов на территории медучреждения. Полиция и кинологи продолжают работу в больнице.
Фейковые заминирования: последние новости
- В конце марта во Львове поступило сообщение о заминировании двух высших учебных заведений. Из построек эвакуировали студентов, преподавателей и других работников вузов.
- В феврале в Ирпене из школы эвакуировали детей из-за сообщений об угрозе теракта. Уведомление с угрозами поступило на электронную почту администрации учебного заведения.
- Накануне об угрозе теракта в школе сообщали и в Броварах. На электронную почту Управления образования поступило письмо, что неизвестный "выпускник психбольницы, а теперь участник ИГИЛ планирует открыть стрельбу по школьникам". К счастью, правоохранители не подтвердили опасность.