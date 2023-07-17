На территории больницы работают все соответствующие спецслужбы. Территория медучреждения тщательно проверяется.

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В Киеве заминировали больницу

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что полиция проверяет помещение. Также на территории больницы работают кинологи. Сообщение о заминировании поступило около 16:15.

Из-за сообщения о заминировании больницы скорой медицинской помощи эвакуировали почти 250 пациентов и более 200 человек медперсонала,

– заявил Кличко.

Надеемся, что сообщения о минировании больницы, поступивших в Киеве, являются фейковыми. К слову, в конце марта в Киеве СБУ разоблачила группу подростков, которые сообщали о "заминировании" в столице и других городах Украины. Правоохранители выяснили, что подростками дистанционно управляла российская ФСБ. Больше всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры. К примеру, в октябре 2022 года они одновременно сообщили о фейковом минировании 14 местных судов.

Правоохранители не сообщали об обнаружении подозрительных предметов на территории медучреждения. Полиция и кинологи продолжают работу в больнице.

Фейковые заминирования: последние новости