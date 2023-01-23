На электронную почту Управления образования поступило письмо, что неизвестный "выпускник психбольницы, а теперь участник ИГИЛ планирует открыть стрельбу по школьникам", передает 24 канал. Об этом рассказала заместитель начальника Управления образования и науки Броварского городского совета Ирина Миронец.

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Письма с угрозами

Администрации школ, куда поступили такие письма, сразу же обратились в полицию. Там посоветовали временно прекратить учебный процесс до выяснения обстоятельств.

В письме были указаны названия школ, которые якобы находятся под угрозой. Кроме Броваров, такие же сообщения получили учебные заведения в Белой Церкви и Буче.



Письомо с угрозами / Фото ТСН

Заметим, что в учебных заведениях Броваров только начали учебный процесс после зимних каникул. Однако школьники уже вынуждены возвращаться домой.

Угрозы не нашли

Представитель полиции Киевской области Ирина Пряшникова в комментарии 24 каналу сообщила, что в настоящее время опасность не подтвердили. Специалисты проверили часть школ, там нет угрозы.

По словам спикера, дети могут возвращаться на учебу, когда установлено, что там нет угрозы. Однако решение об этом одобряет администрация школы.

Фейковые заминирования в Украине: последние новости

10 января местные СМИ сообщили о минировании государственных и торговых заведений во Львове. Информация не подтвердилась.

2 января полиция получила сообщение якобы о минировании ратуши. Людей из помещения эвакуировали. Впоследствии сообщение оказалось ложным. Повторные "минирования" были и на следующий день , 3 января. Кроме того, тогда и формировали якобы взрывчатку в школах и торговых центрах Ровенской области.