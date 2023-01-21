Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский, сообщает 24 Канал.

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Когда будут первые результаты расследования

По словам Вениславского, в настоящее время продолжается расследование авиакатастрофы в Броварах.

Еще идет расследование. Рассматриваются по версии СБУ несколько главных факторов, поэтому рано говорить о причинах. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, даже на днях, мы получим более или менее понятную картину произошедшего.

– заметил представитель президента в Верховной Раде.

Он надеется, что первые результаты будут ориентировочно к концу следующей недели.

Обратите внимание! Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале 24 Канала.

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