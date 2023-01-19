Руководство МВД, находившееся на борту вертолета, летело в одну из прифронтовых областей. Об этом на брифинге сообщила представитель Нацполиции Марьяна Рева.

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Какова была цель поездки

Пресс-секретарь отметила, что ветолет направлялся в командировку в одну из прифронтовых областей Украины. Работники и руководство МВД часто отправлялись на передовую, чтобы увидеть ситуацию своими глазами и проинспектировать обеспечение подразделений МВД, находящихся в горячих точках.

Рева добавила, что такие поездки происходили систематически, чтобы более эффективно принимать управленческие решения.

Сколько человек погибли

Среди жертв аварии есть руководство МВД Украины. На борту находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.

Какие обстоятельства падения вертолета