В эфире телемарафона корреспондентка рассказала, что одна из воспитательниц тоже получила повреждения – ее взрывной волной отбросило, но она поднялась, чтобы продолжить эвакуацию детей.

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Воспитательницу Елену отбросило взрывной волной, она упала, ударилась головой о батарею, но смогла подняться, собраться и спасать детей. К тому моменту уже все пылало вокруг, выход привалило мебелью. Они с помощницей разбрасывали столы и стулья, чтобы вывести детей,

– рассказала корреспондентка.

Как реагировали детки

Отмечают, что воспитатели сработали очень профессионально. Также очень помогло и то, что дети уже были научены вести себя во время сигнала воздушной тревоги – знают, что нужно сразу бежать к воспитательнице.

"Детки просто ориентировались на ноги: видели ноги взрослых и бежали к ним. Потому что это детки маленькие, они уже не могли видеть лиц. Ориентировались только на ноги, так и спаслись", – вспомнила воспитательница в разговоре с корреспонденткой.

Что будет с воспитанниками и воспитателями сада Сегодня, 19 января, на месте авиакатастрофы все еще работают коммунальные службы. Привлечено большое количество работников, которые с разрешения следователей убирают место событий. Все повреждения, в том числе возле здания сада, уже с сегодняшнего дня начнут ремонтировать. Однако сам садик в этом году работать не будет. До конца недели дети на дистанционном обучении, а уже со следующей – родители решат вопросы, в какие заведения переведут детей. Воспитатели тоже остались на дистанционном, с сохранением заработной платы.

По словам руководителя Киевской ОВА Алексея Кулебы, семьям погибших планируют выделить 200 тысяч гривен, а воспитателям будет выделена отдельная премия.

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