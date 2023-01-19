В эфире телемарафона корреспондентка рассказала, что одна из воспитательниц тоже получила повреждения – ее взрывной волной отбросило, но она поднялась, чтобы продолжить эвакуацию детей.
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Воспитательницу Елену отбросило взрывной волной, она упала, ударилась головой о батарею, но смогла подняться, собраться и спасать детей. К тому моменту уже все пылало вокруг, выход привалило мебелью. Они с помощницей разбрасывали столы и стулья, чтобы вывести детей,
– рассказала корреспондентка.
Как реагировали детки
Отмечают, что воспитатели сработали очень профессионально. Также очень помогло и то, что дети уже были научены вести себя во время сигнала воздушной тревоги – знают, что нужно сразу бежать к воспитательнице.
"Детки просто ориентировались на ноги: видели ноги взрослых и бежали к ним. Потому что это детки маленькие, они уже не могли видеть лиц. Ориентировались только на ноги, так и спаслись", – вспомнила воспитательница в разговоре с корреспонденткой.
По словам руководителя Киевской ОВА Алексея Кулебы, семьям погибших планируют выделить 200 тысяч гривен, а воспитателям будет выделена отдельная премия.
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