Надежда привела своего сына Диму в садик. Только они зашли в раздевалку, как услышали мощный взрыв. Эту историю рассказали в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.

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Трогательная история спасения

Папа Димы работает спасателем, он как раз был на смене и поехал на место трагедии.

Когда он ехал на место авиакатастрофы, то увидел машину своей жены. Он понял, что в этот момент Надежда вела сына в садик. Мужчина не мог их нигде найти.

Мужчина не мог сфокусироваться на работе, его не покидали мысли о самых родных. Когда узнал, что жена и сын живы – не мог сдержать эмоций.

Надежда с Димой эвакуировались из садика и отправились к мужу на работу. Пара одновременно искала друг друга.

Женщина рассказала о первых минутах авиакрушения. Она услышала сильный гул, сначала его было чуть-чуть слышно, но потом здание резко накрыл мощный шум.

Мы вышли сами фактически из огня, потому что все вокруг пылало,

– вспоминает Надежда.

Надежда беременна, супруги ожидают второго сыночка.

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