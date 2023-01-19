Представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментарии для 24 Канала рассказала, что полиция собирает все показания очевидцев событий.

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Полиция призывает отозваться очевидцев катастрофы

По данным Прянишниковой, дело расследуется СБУ и ДБР. Полиция Киевщины продолжает проводить поквартирный обход домов по траектории движения вертолета. Также правоохранители устанавливают всех свидетелей и очевидцев происшествия, собирают и анализируют записи камер видеонаблюдения.

Мы еще раз обращаемся ко всем, кто стал очевидцем катастрофы, что-то видел или слышал и имеет соответствующие записи на камерах видеонаблюдения. Сообщайте об этом на линию "102". Это сейчас крайне важно,
– подчеркнула спикер.

"Информация о погибших пока остается неизменной: 14 погибших, среди которых один ребенок и имеем также 5 фрагментов тел", – добавила Прянишникова.

Что известно о падении вертолета в Броварах: главное

  • Утром 18 января в Броварах вблизи детского сада, где находились 73 ребенка, упал вертолет.
  • В результате падения вертолета погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
  • В результате авиакатастрофы пострадали 25 человек, по состоянию на 11:00 в больницах продолжают находиться 16 человек. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших.
  • В СБУ сообщили, что первой версией является нарушение правил полета непосредственно экипажем ГСЧС. Второй версией является неисправность самого вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.
  • В то же время следствие не исключает умышленных действий по уничтожению вертолета. То есть речь идет о спланированном преступлении, которое привело к гибели людей.
  • Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что расследование может занять много времени. По его словам, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире. Так как собирают фактически каждую деталь вертолета.