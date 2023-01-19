Представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментарии для 24 Канала рассказала, что полиция собирает все показания очевидцев событий.
К теме В Киевской ОВА рассказали, что будет с воспитанниками и работниками садика, на который упал вертолет
Полиция призывает отозваться очевидцев катастрофы
По данным Прянишниковой, дело расследуется СБУ и ДБР. Полиция Киевщины продолжает проводить поквартирный обход домов по траектории движения вертолета. Также правоохранители устанавливают всех свидетелей и очевидцев происшествия, собирают и анализируют записи камер видеонаблюдения.
Мы еще раз обращаемся ко всем, кто стал очевидцем катастрофы, что-то видел или слышал и имеет соответствующие записи на камерах видеонаблюдения. Сообщайте об этом на линию "102". Это сейчас крайне важно,
– подчеркнула спикер.
"Информация о погибших пока остается неизменной: 14 погибших, среди которых один ребенок и имеем также 5 фрагментов тел", – добавила Прянишникова.
Что известно о падении вертолета в Броварах: главное
- Утром 18 января в Броварах вблизи детского сада, где находились 73 ребенка, упал вертолет.
- В результате падения вертолета погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- В результате авиакатастрофы пострадали 25 человек, по состоянию на 11:00 в больницах продолжают находиться 16 человек. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших.
- В СБУ сообщили, что первой версией является нарушение правил полета непосредственно экипажем ГСЧС. Второй версией является неисправность самого вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.
- В то же время следствие не исключает умышленных действий по уничтожению вертолета. То есть речь идет о спланированном преступлении, которое привело к гибели людей.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что расследование может занять много времени. По его словам, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире. Так как собирают фактически каждую деталь вертолета.