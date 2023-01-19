Заместитель главы Минздрава Ирина Микичак в эфире телемарафона подтвердила, что из-за падения вертолета пострадало 25 человек, из которых 11 – это дети. Сообщается, что пациенты были госпитализированы в Броварскую больницу и ожоговый центр в Киеве.

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Ни один из потерпевших не находится в критическом состоянии

Ирина Микичак рассказала, что несколько пациентов получили первую медицинскую помощь, первичную хирургическую обработку, психологическую поддержку и покинули стационары.

Вместе с тем по состоянию на утро 19 января ни один из пациентов не находится в критическом состоянии. Тем не менее, больше всего пострадали люди с ожогами.

Часть пациентов переведена в Киевский ожоговый центр – они самые тяжелые, самые сложные. Никто из них по состоянию на утро не находится ни в критическом, ни угрожающем состоянии. Они получают полноценное лечение,

– сказала заместитель руководителя Минздрава.

Она также сообщила, что 6 пациентов из ожогового центра, среди которых дети и взрослые, готовят для отправки для дальнейшего лечения за границей. В частности, принять украинских пациентов согласились в Польше, Австрии, Чехии, США.

Сколько человек в больницах

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в эфире телемарафона рассказал, что по состоянию на утро 19 января 16 человек продолжают находиться в больницах.

Сообщается, что среди них 6 детей. Кулеба подчеркнул, что среди пациентов нет людей в тяжелом состоянии. Он отметил, что состояние у всех пострадавших стабилизировалось.

Также Кулеба сообщил, что состояние всех пострадавших в средней тяжести. Кроме того, состояние здоровья людей с ожогами удовлетворительное.

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