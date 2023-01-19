Заступниця глави МОЗ Ірина Микичак в ефірі телемарафону підтвердила, що через падіння вертольота постраждало 25 людей, з яких 11 – це діти. Повідомляється, що пацієнти були госпіталізовані у Броварську лікарню та опіковий центр у Києві.

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Жоден з потерпілих не перебуває у критичному стані

Ірина Микичак розповіла, що кілька пацієнтів отримали першу медичну допомогу, первинну хірургічну обробку, психологічну підтримку та залишили стаціонари.

Разом з тим, станом на ранок 19 січня жоден з пацієнтів не перебуває у критичному стані. Проте, найбільше постраждали люди з опіками.

Частина пацієнтів переведена у Київський опіковий центр – вони найважчі, найскладніші. Ніхто з них станом на ранок не перебуває ні в критичному, ні загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування,

– сказала заступниця очільника МОЗ.

Вона також повідомила, що 6 пацієнтів з опікового центру, серед яких діти й дорослі, готують для відправлення для подальшого лікування за кордоном. Зокрема, прийняти українських пацієнтів погодилися у Польщі, Австрії, Чехії, США.

Скільки людей у лікарнях

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону розповів, що станом на ранок 19 січня 16 людей продовжують перебувати у лікарнях.

Повідомляється, що серед них 6 дітей. Кулеба наголосив, що серед пацієнтів немає людей у тяжкому стані. Він зазначив, що стан у всіх потерпілих стабілізували.

Також Кулеба повідомив, що стан всіх потерпілих середньої тяжкості. Крім того, стан здоров'я людей з опіками задовільний.

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