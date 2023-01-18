Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що слідство розглядає всі можливі версії авіакатастрофи у Броварах, де загинуло щонайменше 17 осіб.
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В Офісі генпрокурора відреагували на трагедію
Він зазначив, що на місці трагедії працюють прокурори та слідчі, залучені профільні експерти. Вони з'ясують, що стало причиною аварії.
Наразі розглядаємо всі можливі версії, включно з диверсією. Але поки фахівці не зроблять свої висновки – жодних спекулятивних теорій не має бути. Необхідно встановити істину,
– наголосив Костін.
За інформацією генпрокурора, досудове розслідування ведуть слідчі СБУ. "Справа знаходиться під моїм особистим контролем", – додав він.
В СБУ назвали можливі версії авіакатастрофи у Броварах
- У СБУ повідомили, що першою версією є порушення правил польоту безпосередньо екіпажем ДСНС. Другою версією є несправність самого гвинтокрила, на борту якого перебувало керівництво МВС.
- Водночас слідство не виключає умисних дій щодо знищення гвинтокрила. Тобто мова йде про спланований злочин, який призвів до загибелі людей.
- Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки де і зупинився.
- За даними ДСНС, станом на 15:20 після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.
- Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень. Наразі інформація уточнюється.