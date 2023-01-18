Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що слідство розглядає всі можливі версії авіакатастрофи у Броварах, де загинуло щонайменше 17 осіб.

Актуально Монастирський першим доповів Зеленському про вторгнення: чим запам'ятається загиблий міністр

В Офісі генпрокурора відреагували на трагедію

Він зазначив, що на місці трагедії працюють прокурори та слідчі, залучені профільні експерти. Вони з'ясують, що стало причиною аварії.

Наразі розглядаємо всі можливі версії, включно з диверсією. Але поки фахівці не зроблять свої висновки – жодних спекулятивних теорій не має бути. Необхідно встановити істину,

– наголосив Костін.

За інформацією генпрокурора, досудове розслідування ведуть слідчі СБУ. "Справа знаходиться під моїм особистим контролем", – додав він.

До слова. У результаті падіння гвинтокрила загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі Президента розповіли, що вони летіли у відрядження в одну з гарячих точок.

В СБУ назвали можливі версії авіакатастрофи у Броварах

У СБУ повідомили, що першою версією є порушення правил польоту безпосередньо екіпажем ДСНС. Другою версією є несправність самого гвинтокрила, на борту якого перебувало керівництво МВС.

Водночас слідство не виключає умисних дій щодо знищення гвинтокрила. Тобто мова йде про спланований злочин, який призвів до загибелі людей.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки де і зупинився.

За даними ДСНС, станом на 15:20 після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб , з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.

, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень. Наразі інформація уточнюється.

Варте уваги. До місця авіакатастрофи у Броварах несуть квіти та дитячі іграшки. 24 Канал опублікував ексклюзивні кадри з місця подій – дивіться за посиланням.