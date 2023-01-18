Редакція 24 Каналу приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих у цій страшній авіакатастрофі. Згадаємо основні моменти біографії загиблого міністра, якому вдавалося зберегти добру репутацію та авторитет серед колег.

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Я ухвалив найскладніше рішення у своєму житті. Відповісти "так" на пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Я розумію, на яку жертву я йду. Як людина, як особистість, як політик. Я зробив цей вибір,

– саме ці слова Денис Монастирський сказав 13 липня 2021 після складного рішення очолити МВС.

Сильні слова Монастирського перед призначенням на посаду: дивіться відео

Шокований трагічними новинами й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Монастирський та Єнін були не лише його колегами, а й друзями.

Я втратив у цій катастрофі близьких колег та друзів – Дениса Монастирського та Євгена Єніна. Обидва були патріотами України яких мало, і їхня загибель – це дуже велика втрата не лише для мене, їхніх рідних і друзів, а й для всієї нашої держави,

– написав Дмитро Кулеба в своєму фейсбуці.

Відреагував на загибель Монастирського й глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Денисе, ти був одним із тих, хто ще більше проявився після 24 лютого. Був тут з першої хвилини, працював нон-стоп. Справжній, надійний, інтелігентний, ти багато зробив для нашої перемоги,

– згадує Єрмак.

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр згадала, як співпрацювала з Денисом Монастирським задовго до його посади міністра. Переважно це була законопроєктна робота в сфері кримінального права.

Мабуть, сьогодні багато напишуть про його високу професійність – це так і було. Але найбільший його внесок у розвиток нашої держави – цінності, які він сповідував. Він був першим міністром МВС, для якого справді найвищою цінністю була людина і її права. Якби мені довелось серед усіх його рис виділити одну, я би виділила – людяність. Він привніс це в систему, скільки встиг,

– згадує Маляр.

Юрист, громадський діяч та активіст

Денис Монастирський ​​народився 12 червня 1980 року у Хмельницькому. Навчався в місцевому університеті управління та права (ХУУП). У цьому ж виші навчався чинний спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та деякі інші представники сучасної політичної еліти України.

Після отримання диплому Монастирський продовжує навчання у Києві, де пише дисертацію в Інституті держави та права імені Корецького. Тема кандидатської, яку Монастирський захистив у 2009-му році, – "стабільність закону".

Паралельно з науковою роботою молодий юрист викладає у Хмельницькому та веде практику, він був юристом Hillmont Partners та "Лігал Консалтинг" (зіркою Hillmont Partners, що займалася юридичним супроводом "Кварталу 95", був один з майбутніх стовпів Зе-команди на виборах-2019 Сергій Нижний, помер у січні 2021 року).

Також Монастирський активно займався громадською діяльністю, був членом культурних організацій. В якості експерта з питань реформування правоохоронної та судової систем молодий професіонал співпрацював з Українським інститутом майбутнього.

Зокрема, Монастирський був секретарем Конкурсної комісії з формування Державного бюро розслідувань.

Політична кар'єра Монастирського

2019-рік стає визначальним для кар'єри Монастирського – він стає частиною політичного проєкту "Слуга Народу" й буквально "миттєво" опиняється у великій політиці в якості того самого "нового обличчя". Під час швидкоплинної та тріумфальної виборчої кампанії Монастирський відповідав за ідеї реформування правоохоронної системи, також був юристом передвиборчого штабу Зеленського.



Монастирський та Дмитро Разумков на вже легендарному курсі молодого нардепа, літо-2019 / Фото з фейсбуку Монастирського

Після приголомшливої перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України стається не менш приголомшлива перемога його партії на виборах до парламенту. Так Денис Монастирський проходить до Ради по списках як №19 і стає народним депутатом.

Монастирський на правах члена монобільшості очолив комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та став фактичним куратором МВС, де тоді "правив", здавалось, "вічний" Арсен Аваков. Також Монастирський став членом Національної ради з питань антикорупційної політики.

Що цікаво, він був також і обережним критиком МВС. Саме під його головуванням на комітеті розглядалися резонансні ляпи відомства Авакова та неодноразово з'являлося питання про відставку міністра.

За 2 роки роботи у Верховній Раді Монастирському вдалося зберегти репутацію та авторитет. Він показав себе як активний парламентар, згідно з даними руху ЧЕСНО, був одним із народних депутатів, хто подав найбільше законодавчих ініціатив.

Міністр внутрішніх справ

Коли Зеленському все ж вдалося вмовити Арсена Авакова "піти на пенсію" – кандидатура Монастирського виявилася зрозумілою та логічною. Верховна Рада без проблем проголосувала "За". 16 липня 2021 року 271 голосом нардепів пана Монастирського було обрано на голову МВС.

На новому місці Монастирський не став рубати з плеча та знищувати усе, що зробив попередник. Завданням нового міністра стало усунення недоліків та продовження реформи МВС, яку розпочав Аваков.

Також Монастирський налагоджував співпрацю з Офісом Генерального прокурора та намагався вивезти з глухого кута ситуацію навколо НАБУ, підвищити заробітну плату поліцейським та забезпечити легітимне наповнення президентських ідей у боротьбі з корупцією та "злодіями у законі".

На противагу Авакову, Монастирський з першого дня у кріслі давав підлеглим, які перебували під крилом його відомства, максимальну автономію. Водночас своїм прикладом він демонстрував зміну підходів нової влади до МВС: міністр особисто проводив у школі урок щодо безпеки дорожнього руху або виступав за вільний обіг зброї в країні – річ немислима для правоохоронців старшого покоління.

Були проведені кадрові чистки та найбільш одіозні "копи" втратили посади (Монастирський не став захищати своїх "топів", які заплямували себе скандалами, й вони втрачали роботу), також було покращено соціальний захист поліцейських, система МВС почала давати результат, зокрема, у боротьбі з корупцією та "злодіями у законі".

За короткий строк Монастирський показав себе ефективним, але непомінтним чиновником, якому вдалося навесті лад у міністерстві та суттєво підвищити його авторитет.

Війна

Подальші реформи МВС вже довелося реалізовувати в умовах великого російського вторгнення.

Цікаво, що ще перед початком вторгнення Монастирський разом із групою міжнародних журналістів та депутатів потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі.

Обстріл під який потрапив Монастирський на Донбасі: дивіться відео

Монастирський в інтерв'ю Washington Post згадував, як першим повідомив Зеленського вночі 24 лютого, що російські війська масово вторгаються на територію України.

Було темно. На зв'язку був голова Прикордонної служби України: він повідомив, що його підлеглі борються із росіянами у трьох північно-східних областях України,

– розповів Монастирський про початок дня 24 лютого.

За словами міністра, він поклав слухавку та зателефонував президенту Зеленському, сказавши йому, що "почалося".

Враховуючи, що атаки йдуть відразу в декількох місцях, це воно,

– зазначав міністр, сказавши Зеленському, що офіційний Київ, схоже, зіткнувся з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.



Володимир Зеленський та Денис Монастирський під час наради в Офісі Президента / фото ОП

24 лютого 2022 року підрозділи МВС були на бойовому чергуванні та одними з перших вступили у бій з російськими окупантам. Бійці Нацполіції, ДСНС, Державної прикордонної служби та Національної гвардії проявили себе як герої та зробили все можливе для відбиття ворожого нападу. На жаль, чимало з них загинули, але назавжди залишились у пам'яті героями.

Героєм був і Денис Монастирський. Він не втік з України, залишався на робочому місці у найважчі моменти. Ефективний та чесний, енергійний та стійкий, він загинув 18 січня 2023 року під час робочої поїздки. Саме таким Денис Монастирський запам’ятається українцям.

Сім'я та особисте життя

У Дениса Монастирського залишились дружина Жанна (працює у ДБР). Сім'я виховує двох синів – Павла та Михайла.

Монастирський з синами Павлом і Михайлом / Фото з фейсбуку міністра



Денис Монастирський з дружиною Жанною / Фото з фейсбуку міністра

Денис Монастирський також полюбляв походи в гори, активно займався спортом та багато читав.



Денис Монастирський у пішому поході в гори / фото з фейсбука міністра



Денис Монастирський у горах / фото з фейсбука міністра