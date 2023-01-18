Редакция 24 Канала приносит искренние соболезнования родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе. Вспомним основные моменты биографии погибшего министра, которому удавалось сохранить добрую репутацию и авторитет среди коллег.

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Я принял самое сложное решение в своей жизни. Ответить "да" на предложение президента возглавить Министерство внутренних дел. Я понимаю, на какую жертву я иду. Как человек, как личность, как политик. Я сделал этот выбор,

– именно эти слова Денис Монастырский сказал 13 июля 2021 года после сложного решения возглавить МВД.

Сильные слова Монастырского перед назначением на должность: смотрите видео

Шокирован трагическими новостями и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Монастырский и Енин были не только его коллегами, но и друзьями.

Я потерял в этой катастрофе близких коллег и друзей – Дениса Монастырского и Евгения Енина. Оба были патриотами Украины каких мало, и их гибель – это очень большая потеря не только для меня, их родных и друзей, но и для всего нашего государства,

– написал Дмитрий Кулеба в своем фейсбуке.

Отреагировал на гибель Монастырского и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Денис, ты был одним из тех, кто еще больше проявился после 24 февраля. Был здесь с первой минуты, работал нон-стоп. Настоящий, надежный, интеллигентный, ты многое сделал для нашей победы,

– вспоминает Ермак.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр вспомнила, как сотрудничала с Денисом Монастырским задолго до поста министра. В основном это была законопроектная работа в сфере уголовного права.

Пожалуй, сегодня много напишут о его высоком профессионализме – это так и было. Но самый большой его вклад в развитие нашего государства – ценности, которые он исповедовал. Он был первым министром МВД, для которого действительно наивысшей ценностью был человек и его права. Если бы мне пришлось среди всех его черт выделить одну, я бы выделила – человечность. Он привнес это в систему, сколько успел,

– вспоминает Маляр.

Юрист, общественный деятель и активист

Денис Монастырский родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Учился в местном университете управления и права (ХУУП). В этом же вузе учился действующий спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и некоторые другие представители современной политической элиты Украины.

После получения диплома Монастырский продолжает обучение в Киеве, где пишет диссертацию в Институте государства и права имени Корецкого. Тема кандидатской, которую Монастырский защитил в 2009 году, – "стабильность закона".

Параллельно с научной работой молодой юрист преподает в Хмельницком и ведет практику, он был юристом Hillmont Partners и "Лигал Консалтинг" (звездой Hillmont Partners, занимавшейся юридическим сопровождением "Квартала 95", был один из будущих столпов Зе-команды на выборах-2019 Сергей Нижний (умер в январе 2021 года).

Также Монастырский активно занимался общественной деятельностью, являлся членом культурных организаций. В качестве эксперта по реформированию правоохранительной и судебной систем молодой профессионал сотрудничал с Украинским институтом будущего.

В частности, Монастырский являлся секретарем Конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований.

Политическая карьера Монастырского

2019 год становится определяющим для карьеры Монастырского – он становится частью политического проекта "Слуга Народа" и буквально "мгновенно" оказывается в большой политике в качестве того самого "нового лица". Во время быстрой и триумфальной избирательной кампании Монастырский отвечал за идеи реформирования правоохранительной системы, также был юристом предвыборного штаба Зеленского.



Монастырский и Дмитрий Разумков на уже легендарном курсе молодого нардепа, лето-2019 / Фото из фейсбука Монастырского

После ошеломительной победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины происходит не менее ошеломительная победа его партии на выборах в парламент. Так Денис Монастырский проходит в Раду по спискам №19 и становится народным депутатом.

Монастырский на правах члена монобольшинства возглавил комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности и стал фактическим куратором МВД, где тогда "правил", казалось, "вечный" Арсен Аваков. Также Монастырский стал членом Национального совета по антикоррупционной политике.

Что интересно, он был также осторожным критиком МВД. Именно под его председательством на комитете рассматривались резонансные ляпы ведомства Авакова и неоднократно появлялись вопросы об отставке министра.

За 2 года работы в Верховной Раде Монастырского удалось сохранить репутацию и авторитет. Он показал себя активным парламентарием, согласно данным движения ЧЕСТНО, был одним из народных депутатов, подавших больше всего законодательных инициатив.

Министр внутренних дел

Когда Зеленскому все же удалось уговорить Арсена Авакова "уйти на пенсию" – кандидатура Монастырского оказалась понятной и логичной. Верховная Рада без проблем проголосовала "За". 16 июля 2021 271 голосом нардепов господина Монастырского избрали главой МВД.

На новом месте Монастырский не стал рубить с плеча и уничтожать все, что сделал предшественник. Задачей нового министра стало устранение недостатков и продолжение реформы МВД, которую начал Аваков.

Также Монастырский налаживал сотрудничество с Офисом Генерального прокурора и пытался вывести из тупика ситуацию вокруг НАБУ, повысить заработную плату полицейским и обеспечить легитимное наполнение президентским идеям по борьбе с коррупцией и "ворам в законе".

В противоположность Авакову Монастырский с первого дня в кресле давал подчиненным, находившимся под крылом его ведомства, максимальную автономию. В то же время своим примером он демонстрировал изменение подходов новой власти к МВД: министр лично проводил в школе урок по безопасности дорожного движения или выступал за свободное обращение оружия в стране – вещь немыслимая для правоохранителей старшего поколения.

Были проведены кадровые чистки и наиболее одиозные "копы" потеряли должности (Монастырский не стал защищать своих "топов", которые запятнали себя скандалами, и они теряли работу), также была улучшена социальная защита полицейских, система МВД начала давать результат, в частности, в борьбе с коррупцией и "ворами в законе".

За короткий срок Монастырский показал себя эффективным, но незаметным чиновником, которому удалось навести порядок в министерстве и существенно повысить его авторитет.

Война

Последующие реформы МВД уже пришлось реализовывать в условиях большого российского вторжения.

Примечательно, что еще перед началом вторжения Монастырский вместе с группой международных журналистов и депутатов попал под обстрел боевиков на Донбассе.

Обстрел, под который попал Монастырский на Донбассе: смотрите видео

Монастырский в интервью Washington Post вспоминал, как первым сообщил Зеленскому ночью 24 февраля, что российские войска массово вторгаются на территорию Украины.

Было темно. На связи был глава Пограничной службы Украины: он сообщил, что его подчиненные борются с россиянами в трех северо-восточных областях Украины,

– рассказал Монастырский о начале дня 24 февраля.

По словам министра, он положил трубку и позвонил по телефону президенту Зеленскому, сказав ему, что "началось".

Учитывая, что атаки идут сразу в нескольких местах, это оно,

– отмечал министр, сказав Зеленскому, что официальный Киев, похоже, столкнулся с полномасштабным вторжением России в Украину.



Владимир Зеленский и Денис Монастырский во время совещания в Офисе Президента / фото ОП

24 февраля 2022 года подразделения МВД были на боевом дежурстве и одними из первых вступили в бой с российскими оккупантами. Бойцы Нацполиции, ГСЧС, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии проявили себя как герои и сделали все возможное для отражения вражеского нападения. К сожалению, многие из них погибли, но навсегда остались в памяти героями.

Героем был и Денис Монастырский. Он не сбежал из Украины, оставался на рабочем месте в самые тяжелые моменты. Эффективный и честный, энергичный и стойкий, он погиб 18 января 2023 во время рабочей поездки. Именно таким Денис Монастырский запомнится украинцам.

Семья и личная жизнь

У Дениса Монастырского остались жена Жанна (работает в ГБР). Семья воспитывает двух сыновей – Павла и Михаила.

Монастырский с сыновьями Павлом и Михаилом / Фото из фейсбука министра



Денис Монастырский с женой Жанной / Фото из фейсбука министра

Денис Монастырский тоже любил походы в горы, активно занимался спортом и много читал.



Денис Монастырский в пешем походе в горы / фото из фейсбука министра



Денис Монастырский в горах / фото из фейсбука министра