Внаслідок авіакатастрофи в Броварах загинуло 16 осіб, серед них 3 дітей. 22 людини отримали ушкодження.
Варте уваги Почула жахливий гул та побачила червоне полум'я, – журналістка 24 Каналу про трагедію у Броварах
Фоторепортаж з місця подій
Наразі на місці падіння гелікоптера триває рятувальна операція. Місцеві зносять квіти до місця авіакатастрофи у Броварах. 24 Канал публікує ексклюзивні кадри з місця подій.
Люди несуть квіти до місця авіакатастрофи: фото Валентини Поліщук
Що відомо про авіакатастрофу у Броварах: головне
- За інформацією мера Броварів, авіакатастрофа сталася близько 08:10 поблизу дитячого садочку на вулиці Петлюри. Внаслідок падіння вертольота спалахнула пожежа.
- У результаті падіння гвинтокрила загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- За даними головного лікаря Броварської районної лікарні Валентина Багнюка, до лікарні було доставлено 24 людей – 10 дітей та 14 дорослих. Повідомляється, що 8 людей перевели до опікового центру в Києві – 4 дітей та стільки ж дорослих. У якому стані постраждалі – читайте за посиланням.
- У СБУ повідомили, що першою версією є порушення правил польоту безпосередньо екіпажем ДСНС. Другою версією є несправність самого гвинтокрила, на борту якого перебувало керівництво МВС.
- Водночас слідство не виключає умисних дій щодо знищення гвинтокрила. Тобто мова йде про спланований злочин, який призвів до загибелі людей.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що гвинтокрил, який упав, належить ДСНС. За попередньою інформацією, під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки де і зупинився.