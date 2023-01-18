Внаслідок авіакатастрофи в Броварах загинуло 16 осіб, серед них 3 дітей. 22 людини отримали ушкодження.

Варте уваги Почула жахливий гул та побачила червоне полум'я, – журналістка 24 Каналу про трагедію у Броварах

Фоторепортаж з місця подій

Наразі на місці падіння гелікоптера триває рятувальна операція. Місцеві зносять квіти до місця авіакатастрофи у Броварах. 24 Канал публікує ексклюзивні кадри з місця подій.

Люди несуть квіти до місця авіакатастрофи: фото Валентини Поліщук

Що відомо про авіакатастрофу у Броварах: головне