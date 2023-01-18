Про стан поранених в ефірі телемарафону розповів головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк. За його словами, до лікарні у Броварах було доставлено 24 людей – 10 дітей та 14 дорослих.
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8 людей з опіками перевели в Київ
Повідомляється, що 8 людей перевели до опікового центру в Києві – 4 дітей та стільки ж дорослих. Валентин Багнюк зазначив, що в них опіки від 45% до 30%. Стан постраждалих з опіками стабілізували й перевели на подальше лікування у спеціалізований заклад.
Решта поранених, які в стабільному стані, отримують медичну та психологічну допомогу у Броварах у травматології, хірургічному та гінекологічному відділеннях. Здебільшого в людей серед травми – це опіки, забої та струс.
У гінекологічному відділенні перебуває вагітна жінка, яка постраждала від падіння гелікоптера. Валентин Багнюк повідомляє, що в неї була рана, яку зашили. Жінку залишили в лікарні для нагляду.
Що відомо про трагедію у Броварах
- Зранку 18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Унаслідок трагедії загинули 17 людей (4 дітей). Вертоліт впав на дитячий садок, в якому була малеча.
- У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво МВС. Зокрема, глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький, командир повітряного судна – інструктор Олександр Василенко, пілот Костянтин Коваленко, бортовий механік Іван Касьянов.
- Відомо, що команда МВС України летіла в Харківську область. У СБУ назвали 3 версії падіння гелікоптера – порушення правил польоту та несправність самого гвинтокрила. Також у СБУ не виключають умисних дій щодо знищення гвинтокрила.