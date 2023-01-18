Я, журналістка 24 Каналу Софія, стала очевидицею трагедії у Броварах. Детальніше про те, що я бачила та чула, розповім нижче.

Важливо Вертоліт зробив 3 кола, полетів у центр і різко почав знижатися, – очевидець трагедії у Броварах

Побачила червоне полум'я та почула вибух

Трагедія сталася близько 8:11 ранку на вулиці Симона Петлюри. Саме по цій вулиці я проживаю. Як тільки я почала працювати, то раптом почула незрозумілий гул, схожий на звук вертольота. Але одразу з’явилися думки, що це летить якийсь "Шахід" чи ракета.

Коли звук став гучнішим і я зрозуміла, що вертоліт над моїм будинком – побачила, як у дзеркалі в кімнаті відбивається червоне полум'я. Ймовірно, у той момент гвинтокрил почав горіти вже у повітрі.

Тоді я забігла у ванну та почула вибух, а після цього в машинах спрацювала сигналізація. Я одразу почала дзвонити своєму хлопцеві. Усе тіло дуже тряслося, бо по відчуттю було, що впало десь дуже поряд. Як на зло, не було світла, нормального зв’язку та зник інтернет.

Згодом на балконі мені вдалося піймати трохи зв’язку і в телеграм-каналах я дізналась, що недалеко від мого будинку впав вертоліт біля дитячого садочка. На місце події одразу почали їхати карети швидкої допомоги, поліція та рятувальники.

На вулиці був туман, але після падіння він змішався із димом та запахом гару. Навколишні будинки не було видно. Біля мого будинку утворився затор, а машини "швидкої" та рятувальники летіли одна за одною.

Окрім цього, на вулицю із сусідніх будинків повиходило багато людей. Усі в паніці дзвонили рідним, щоб дізнатись про ситуацію.

На щастя, з моїх близьких ніхто не постраждав, але внаслідок трагедії вже відомо про 16 загиблих, 3 з них – діти, ще 25 осіб перебувають у лікарні.

24 Канал висловлює співчуття усім загиблим. Вічна пам'ять...



На місці трагедії працюють фахівці / фото 24 Каналу



Що відбувається у Броварах / фото 24 Каналу



Частина від гвинтокрила / фото 24 Каналу