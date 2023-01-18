Один з очевидців розповів про останні хвилини перед авіакатастрофою. Про це інформує 24 Канал.

​Важливо Глава МВС Денис Монастирський загинув внаслідок падіння вертольота в Броварах

Що кажуть очевидці про трагедію у Броварах

Мешканець Броварів розповів, що вертоліт зробив три кола над супермаркетом, полетів у бік центру, але потім почав різко знижуватися, ударився та загорівся:

Вертоліт зробив три кола над "Форою", полетів в центр, почав різко знижаться, ударився, загорівся і все,

– повідомив чоловік.

Очевидець розповів про останні хвилини перед падінням вертольота: дивіться відео

Нагадаємо, що станом на 10:30 – 18 загиблих, зокрема 3 дітей. Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

Також внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – вони знаходились у гвинтокрилі ДСНС, повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко. Серед них міністр, перший заступник міністра та державний секретар.