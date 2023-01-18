Я, журналистка 24 Канала София, стала очевидцем трагедии в Броварах. Детальнее о том, что я видела и слышала, расскажу ниже.

Важно Вертолет сделал 3 круга, полетел в центр и резко начал снижаться, – очевидец трагедии в Броварах

Увидела красное пламя и услышала взрыв

Трагедия произошла около 8:11 утра на улице Симона Петлюры. Именно по этой улице я проживаю. Как только я начала работать, то вдруг услышала непонятный гул, похожий на звук вертолета. Но сразу появились мысли, что это летит какой-то "Шахид" или ракета.

Когда звук стал громче и я поняла, что вертолет над моим домом – увидела, как в зеркале в комнате отражается красное пламя. Вероятно, в тот момент вертолет начал гореть уже в воздухе.

Тогда я забежала в ванную и услышала взрыв, а затем в машинах сработала сигнализация. Я сразу начала звонить своему парню. Все тело очень тряслось, потому что по ощущению было, что упало где-то очень рядом. Как назло, не было света, нормальной связи и пропал интернет.

Позже на балконе мне удалось поймать чуть-чуть связи и в телеграм-каналах я узнала, что недалеко от моего дома упал вертолет возле детского садика. На место происшествия сразу начали ехать кареты скорой помощи, полиция и спасатели.

На улице был туман, но после падения он смешался с дымом и запахом гари. Окрестные дома не были видны. Возле моего дома образовалась пробка, а машины "скорой" и спасатели летели одна за другой.

Кроме этого, на улицу из соседних домов вышло много людей. Все в панике звонили родным, чтобы узнать о ситуации.

К счастью, из моих близких никто не пострадал, но в результате трагедии уже известно о 16 погибших, 3 из них – дети, еще 25 человек находятся в больнице.

24 Канал выражает соболезнования всем погибшим. Вечная память...



На месте трагедии работают специалисты / фото 24 Канала



Что происходит в Броварах / фото 24 Канала



Часть от вертолета / фото 24 Канала