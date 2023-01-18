Мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що авіакатастрофа трапилася близько 08:10 поблизу дитячого садочку на вулиці Петлюри. Внаслідок падіння вертольота спалахнула пожежа.

Важливо Загинуло керівництво МВС: все, що відомо про авіакатастрофу у Броварах

Руйнувань зазнав один з прилеглих будинків

"Від потужного вибуху руйнації зазнали приміщення садочка та один з прилеглих будинків. На місце відразу прибули усі екстрені служби: рятувальники, медики, військові, поліція. Дітей, працівників садочка та мешканців прилеглих будинків оперативно евакуйовано", – зазначив він.

Сапожко зазначив, що станом на 11:00 25 осіб, з них 10 дітей, перебувають в Броварській лікарні. З людьми працюють медики та психологи.



Ще один будинок зазнав руйнувань / Фото місцевих телеграм-каналів

Падіння гелікоптера в Броварах: головне

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що гвинтокрил, який упав, належить ДСНС. За попередньою інформацією, під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки де і зупинився.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що зараз слідство розглядає всі можливі версії, зокрема серед них є й версія про те, що пілот не впорався з керуванням через сильний туман. У Кабміні за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля створена спеціальна група для розслідування обставин падіння гвинтокрила.

У результаті падіння гвинтокрила загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

В Офісі Президента повідомили, що Денис Монастирський та керівництво МВС летіли у відрядження в одну з гарячих точок.

Зверніть увагу! Станом на 11:00 відомо загибель 15 осіб. Серед жертв – 3 дітей. Також 25 постраждалих потрапили до лікарень, серед яких 10 дітей.