Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что авиакатастрофа произошла около 08:10 вблизи детского сада на улице Петлюры. В результате падения вертолета вспыхнул пожар.

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Разрушений испытал один из близлежащих домов

"От мощного взрыва разрушения получили помещение садика и один из близлежащих домов. На место сразу прибыли все экстренные службы: спасатели, медики, военные, полиция. Дети, работники садика и жители близлежащих домов оперативно эвакуированы", - отметил он.

Сапожко отметил, что на 11:00 25 человек, из них 10 детей, находятся в Броварской больнице. С людьми работают медики и психологи.



Еще один дом испытал разрушения / Фото местных телеграмм-каналов

Падение вертолета в Броварах: главное

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что упавший вертолет принадлежит ГСЧС. По предварительной информации, во время падения вертолет задел детский сад, а затем улетел в направлении многоэтажки где и остановился.

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что сейчас следствие рассматривает все возможные версии, в том числе среди них и версия о том, что пилот не справился с управлением из-за сильного тумана. В Кабмине по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля создана специальная группа для расследования обстоятельств падения вертолета.

В результате падения вертолета погибло высшее руководство Министерства внутренних дел : глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

В Офисе Президента сообщили, что Денис Монастырский и руководство МВД летели в командировку в одну из горячих точек.

Обратите внимание! По состоянию на 11:00 известна гибель 15 человек. Среди жертв – 3 детей. Также 25 пострадавших попали в больницы, среди которых 10 детей.